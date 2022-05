Achilles Veen laat kansen onbenut en neemt genoegen met een punt

Volgens trainer John Karelse had Achilles Veen iets meer uit het duel kunnen halen. ,,Op basis van de kansen hadden we een overwinning kunnen verdienen”, sprak de oefenmeester. Hij zag overigens zijn team in de eerste helft matig presteren. ,,We benutten toen ook al niet de mogelijkheden. Na rust hebben we het prima gedaan. Al in het eerste kwartier kregen we wel vier of vijf kansen om langszij te komen.” De gelijkmaker kwam pas een paar minuten voor tijd. ,,En die viel eigenlijk te laat voor ons om de zege nog naar ons toe te trekken”, vond Karelse. Een smet op de wedstrijd was het uitvallen van Sen Aerts. De aan het eind van dit seizoen stoppende spits verdraaide zijn knie en het is hoogstonwaarschijnlijk dat hij volgende week in het laatste duel op gepaste wijze afscheid kan nemen.