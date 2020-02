Achilles Veen loopt aansluiting met top van competitie mis

Jodan Boys - Achilles Veen 2-2 (1-1). 3. Jeroen Borsboom 1-0, 45. Rémon Koenen 1-1 (strafschop), 75. Tygo de Berg 2-1, 82. Rico Geeroms 2-2.

Achilles Veen-trainer John Karelse was toch niet ontevreden. ,,We hebben het best zwaar gehad tegen een opportunistisch spelend Jodan Boys. Voetballend en in de combinatie waren we wel beter, maar ook weer niet zo goed als in de laatste weken”, sprak de Achilles Veen-trainer.