Achilles Veen mag opnieuw deelnemen aan landelijke KNVB-beker

KNVB ‘vergeet’ Berghem Sport: alsnog histori­sche promotie voor voetbal­lers uit Berghem

2 juni Het was een rare week voor Berghem Sport. Op dinsdag 26 mei kreeg de ploeg uit Berghem bericht van de KNVB: geen promotie, ondanks de fantastische prestatie die de ploeg van Willem van der Burgt dit seizoen had geleverd. Een week later volgde een ander bericht van de voetbalbond: toch wél gepromoveerd.