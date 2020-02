Achilles Veen moeiteloos naar laatste zestien districtsbeker

Achilles Veen-trainer John Karelse bestempelde het duel niet als een veredelde training. ,,Het was gewoon belangrijk met welke mindset je zo’n wedstrijd begint. Dat hebben we uitstekend gedaan door de wedstrijd snel met goals te openen”, aldus Karelse die in de basisopstelling plaats had ingeruimd voor een aantal wisselspelers.

Alem-trainer Ben Hoek had graag gezien dat zijn team de beginfase zonder kleerscheuren had overleefd. ,,Maar ja als je zo snel al op achterstand komt wordt het moeilijk. En er zit natuurlijk nogal wat niveauverschil in. Wel blij dat al mijn spelers heel zijn gebleven. We kunnen ons nu helemaal richten op de competitie”, sprak Hoek. Alem is in de vierde klasse de trotse lijstaanvoerder.