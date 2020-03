Achilles Veen naar de kwartfinale districtsbeker

Al in de tweede minuut zette Achilles Veen de toon. Uit een vrije trap doelpuntte Berry Sonnenschein: 0-1. Via goals van Diego Meerveld, Niek Wilborts en Thomas de Man werd het duel voor rust al beslist: 0-4. In de tweede helft deed Achilles het wat rustiger aan. Kevin van Kempen en Melle Mandemakers zorgden uiteindelijk voor een 0-6 eindstand.

,,De snelle 0-1 is ons fataal geworden. Al onze plannen vielen gelijk in duigen. Vervolgens krijgen we les in het benutten van kansen. Maar er is geen man overboord”, berustte Altena-trainer Johan van der Werff die Achilles afgelopen zaterdag toen het voor de competitie tegen DHSC speelde nog had bespioneerd. ,,We gaan maar snel aan de competitie denken.” In de tweede klasse F zijn de Nieuwendijkers lijstaanvoerder.