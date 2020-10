Achilles Veen naar hoofdtoernooi beker, familie Westerlaken kijkt vanuit hoogwerker

Met een schot in de kruising opende Maarten Boddaert in de 63ste minuut de score: 1-0. Tien minuten later mocht Rémon Koenen na een handsbal van Gemert-speler Erik van Loon vanaf de stip de 2-0 aantekenen.

Onder druk

In de tweede helft trok Achilles Veen de wedstrijd meer naar zich toe en zag dit halverwege beloond met de goal van Boddaert en de benutte strafschop door Koenen. ,,We begonnen goed maar vervolgens lieten we de ruimten te groot. Na rust stonden we prima en speelden we ook beter via de zijkanten. Qua kansen verdienden we het ook. Super belangrijk voor de club dat we het hoofdtoernooi nu hebben gehaald”, aldus Achilles Veen-trainer John Karelse.