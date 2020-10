Achilles Veen nu alleen op voetstuk

Het was kantje boord maar Achilles Veen greep opnieuw de zege. In de allerlaatste minuut werkte Maarten Boddaert de bal over de lijn: 2-3. Achilles stond al twee keer eerder op poleposition maar telkens wist de thuisclub zich weer naast de Veeners te worstelen. Achilles had duidelijk nog de bekerontmoeting met Gemert in de benen. ,,We waren niet zo fris als normaal. Maar dit is wel een belangrijke overwinning na zo’n week”, sprak Achilles Veen-trainer John Karelse. Hij zag zijn team in de eerste helft moeite hebben om ‘er doorheen te komen’. ,,Maar in de tweede helft hebben we een uitstekende wedstrijd neergezet. Na de tweede gelijkmaker zijn we op zoek gegaan naar de overwinning. Dat lukte dus.”