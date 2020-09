Achilles Veen ondanks gelijkspel ‘niets verloren’

,,Een terechte uitslag over de hele wedstrijd gezien. We hadden nogal wat moeite met hun systeem en in de duels waren we ook slap. Na rust hadden we volledige controle. Op het laatst was Jodan Boys nog een paar keer gevaarlijk uit de counter maar Jan Schimmel redde ons. Ik vind niet dat we twee punten hebben verloren. We hebben niets verloren vandaag”, aldus Achilles Veen-trainer John Karelse.