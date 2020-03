Achilles Veen op karakter voorbij Smitshoek

De overwinning op Smitshoek was niet gemakkelijk. Na rust had de thuisclub het een half uur lang moeilijk. ,,We waren slordig aan de bal. Maar ja je kunt niet altijd met mooi voetbal winnen. We hebben het vandaag op karakter gedaan”, sprak trainer John Karelse. Achilles effende het pad voor rust. ,,Toen speelden we vooral in het eerste kwartier heel goed. Smitshoek kreeg pas grip op de wedstrijd toen het van 4-4-2 op 4-3-3 overschakelde”, zag Karelse.