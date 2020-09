Achilles Veen opent met overwinning

,,Een heel rare wedstrijd. Voor rust waren we niet best. Capelle veel beter en als we in de rust met 1-3 hadden achter gestaan was het normaal geweest”, aldus Achilles Veen-trainer John Karelse. ,,Maar na rust hadden we een fantastisch kwartier en stond het ineens 4-0 voor ons. Dat Capelle vervolgens nog heel dichtbij kwam was te wijten aan onze slappe houding. We dachten: tegen tien man kunnen we de zaak wel wat laten vieren.”