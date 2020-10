Achilles Veen rekent af met een concurrent en stuurt DHSC met lege handen naar huis.

,,Goed voor het moraal”, sprak Achilles Veen-trainer John Karelse. ,,Maar nu is het eigenlijk nog niet belangrijk dat je van een concurrent wint. Dat is het pas bij wedstrijd 24 of 25 als het dan nog een concurrent is”, ging Karelse glimlachend verder. ,,We hebben voor rust uitstekend gespeeld. Na rust minder. Wat onrustig aan de bal. Maar wel prima verdedigd.”