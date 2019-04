Achilles Veen schakelt Unitas uit in kwartfinale en pakt ticket voor de KNVB-Beker

Districtbeker Zuid IDinsdagavond zetten de Veeners een stap in de goede richting door in de kwartfinale het Gorkumse Unitas uit te schakelen: 2-0. Door de winst mag Achilles Veen volgend seizoen in ieder geval meedoen om de KNVB-beker (eerste voorronde).

Achilles Veen telt dit jaar in de competitie maar amper mee. De doelstelling om bij de eerste vijf eindigen is onhaalbaar. Misschien dat er nog een klein kansje inzit om een periodetitel te vergaren. Daarom aast Achilles maar op succes in de strijd om de districtsbeker Zuid 1.

Het was op sportpark De Hanen Weide tussen de twee hoofdklassers een enerverend duel. De eerste helft werd afgesloten met een 0-0 stand, maar dat had voor hetzelfde geld ook 1-1 of 2-2 kunnen zijn. Zo stopte de excellerende Achilles Veen-doelman Jorn Wagener de door Unitasser Yasin Ouja ingeschoten strafschop, nadat Maarten Boddaert hands had gemaakt. Aan de thuiszijde kreeg Sen Aerts een dot van een kans om de score te openen. Hij verscheen alleen voor Unitas-doelman Owen Verduijn. Maar de spits schoot toch nog naast.

Wilborts

De tweede helft was negen minuten oud toen Niek Wilborts op avontuur ging. Van net buiten de zestien vuurde de Tilburger, die een sterk seizoen doormaakt, magnifiek raak: 1-0. Vervolgens maakte Sen Aerts zijn foutje van de eerste helft goed door de 2-0 voor zijn rekening te nemen.

,,Dit was voor ons de belangrijkste wedstrijd van het seizoen”, memoreerde Achilles Veen -trainer Johan van Bijsterveld. ,,We hebben ons nu mooi geplaatst voor de voorronde KNVB-beker. Ik vind het een verdiende overwinning. Na rust waren we ook de bovenliggende partij”, vervolgde Van Bijsterveld, die vanwege een schorsing de coaching over moest laten aan keeperstrainer Jan Schalken.