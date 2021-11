Achilles Veen slaat ver in de tweede helft toe

Het leek er lang op dat Achilles Veen de volle buit niet zou binnenhalen. Kansen kreeg Achilles genoeg. Ousmane Traore had er wel drie kunnen verzilveren en ook Thomas Schilders stond een keer in een zeer kansrijke positie. Maar het was allemaal net niet. Tenslotte was het Glenn Kools die eens niet nadacht en doelgericht raak mikte. Tenslotte bracht Teun Sebregts de Veeners in veilige haven. ,,Ik ben erg tevreden. We waren voetballend ook de bovenliggende partij. En het zat nu eens een keer mee”, reageerde Achilles Veen-trainer John Karelse na afloop. Bij Achilles ontbraken Sen Aerts (afgelopen week vader geworden), Rémon Koenen (herstellend van COVID), Thijs van de Berg (knieblessure), Wouter Verstraaten (rug), Jai-Jai Meierdres (van trap gevallen) en Daan Wensink (herstellend van enkelbreuk).