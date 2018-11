Achilles Veen- speler Sen Aerts loopt scheur in nier en beschadiging aan lever op na doelpunt

Kermend bleef hij op het veld liggen en moest zich gelijk laten vervangen. Bij een bezoek aan een huisartsenpost werd hij doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar werd een scheurtje in een nier en een beschadiging van de lever vastgesteld. Aerts moet minstens twee weken rust houden en daarna wordt hij opnieuw onderzocht. ,,Het is schrikken. Ik heb veel pech. Dit is al mijn tweede zware blessure in een half jaar tijd. Een schrale troost dat we hebben gewonnen en ik met die actie wist te scoren”, laat Aerts weten. De botsing met de tegenstander schaart Aerts onder de noemer ‘risico’s van het vak’. ,,Dat kan nu eenmaal gebeuren. Het hoort erbij.” Aerts stelde vooraf aan het seizoen voor Achilles Veen in de hoofdklasse A twintig competitiegoals te maken. ,,Dat zal zo moeilijk worden. We zullen zien. Eerst maar genezen.”