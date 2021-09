Achilles Veen treurt om volle ziekenboeg en slecht voetbalweekend: ‘Steeds die laatste bal hè’

Wouter Verstraaten (25) speelde zaterdag voor de tweede keer in het shirt van Achilles Veen. Na een uitstapje Verenigde Staten (Portland Timbers) en Engeland (South Shields) belandde de Eindhovenaar onlangs opeens op sportpark De Hanen Weide. ,,Het was tijd om het buitenland de rug toe te keren. Ik wil aan mijn maatschappelijke carrière werken. Vandaar. Maar in augustus waren al veel clubs bezet. Via via kwam ik in contact met Achilles. Ik ken er een paar spelers en na een gesprek met trainer Karelse kreeg ik er een goed gevoel bij. Ik ben blij nu voor Achilles uit te mogen komen”, legde de verdediger na afloop van de 0-0 tegen Spijkenisse uit.