Achilles Veen verliest ook tweede competitieduel

amateurvoetbal Blauw Geel’38 treft FC Lisse in eerste kwalifica­tie­ron­de KNVB-be­ker, VV Dongen vrijgeloot

15 juli Blauw Geel’38 treft in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker FC Lisse. VV Dongen hoeft niet in actie te komen en mag in de tweede ronde instromen. Dat is het resultaat van de loting die bond donderdagavond verrichtte.