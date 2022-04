Achilles Veen verslaat koploper Capelle

,,De 0-1 is zelfs een lage afspiegeling. Ik telde nog acht kansen en hun keeper was in blakende vorm”, sprak Karelse na afloop. ,,We hebben fantastisch gespeeld. Niets weggegeven.” Karelse vindt het nog steeds jammer dat hij met zijn team lange tijd niet in zijn sterkste opstelling kon spelen. ,,Als we ook in het begin van de competitie compleet hadden kunnen zijn, hadden wij daar ook bovenin meegedaan.”