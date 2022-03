Achilles Veen wint alweer voor de vijfde keer op rij, dit keer moet de nummer drie er aan geloven

Hoofdklasse A,,Winnen went nooit”, lachte Achilles Veen-trainer John Karelse na afloop van het met 2-0 gewonnen duel met FC Rijnvogels. De zege van Achilles Veen op de ploeg uit Katwijk zaterdagmiddag was de vijfde op rij. ,,Het gaat lekker maar we staan nog steeds ‘maar’ negende maar zitten wel tegen de suptop aan”, vervolgde Karelse.

Achilles Veen - FC Rijnvogels 2-0 (2-0). 28. Jay-Jay Meierdres 1-0, 45. Sen Aerts 2-0.

Vooraf waren ze in Veen benieuwd of de matadoren ook tegen de nummer drie konden zegevieren. Het bewijs werd geleverd en zodoende lijkt het erop dat Achilles Veen in ouderwetse goede doen is en wellicht dit seizoen nog mee kan strijden om een prijsje.

,,Het was wel een lastige wedstrijd tegen een goede ploeg”, stelde Karelse die content is met het feit dat hij wekelijks met dezelfde elf kan aantreden. Achilles Veen zette voor rust al de wedstrijd naar haar hand. Jay-Jay Meierdres zorgde na een klein half uur voor de openingstreffer. Vanaf een meter of 25 knalde hij de bal keihard in de kruising: 1-0. Op slag van rust zorgde Sen Aerts voor het beslissende zetje nadat Maarten Boddaert op de goal had gekopt: 2-0.

FC Rijnvogels ging na rust opportunistisch spelen en schakelde over op een één op één tactiek. Hun zoektocht naar de aansluitingstreffer bleef echter uit. Ook toen het bijna lukte zorgde Achilles Veen-doelman Jordy Zielschot dat hij uit het goede hout was gesneden. Achilles Veen kreeg zelf kansen genoeg om de 3-0 te maken. ,,We hebben de tegenstander heel lang laten leven. Dat had niet gehoeven”, noemde Karelse nog een klein minpuntje op.

Achilles Veen: Jordy Zielschot, Rico Geeroms, Thijs van den Berg, Maarten Boddaert, Mats van Huijgevoort (63. Teun Sebregts), Nikki Baggerman, Niek Wilborts, Glenn Kools, Jay-Jay Meierdres , Sen Aerts (74. Thomas de Man), Rémon Koenen (90. Ousmane Traore).