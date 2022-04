Achilles Veen wint ruim van 'sterrenteam’ van DHSC en zet zo perfecte score neer in paasweekend

Overzicht hoofdklasse AAchilles Veen heeft het optimale resultaat uit het paasweekeinde gehaald. Na de winst zaterdag bij koploper Capelle (0-1) pakte Achilles maandag ook drie punten in het duel met DHSC. Daar stonden een aantal bekende namen op het formulier. Wesley Sneijder als assistent-trainer en Mounir El Hamdaoui was de aanvoerder van de bezoekers.

Hoofdklasse A: Achilles Veen - DHSC 3-0 (1-0). 43. Sen Aerts 1-0, 61. Sen Aerts 2-0, 80. Ousmane Traore 3-0.

Het betekende al de achtste zege na de winterstop. ,,Het was even afwachten hoe we uit de wedstrijd van zaterdag zouden komen maar met zes uit twee ben ik heel blij”, sprak een glunderende Achilles Veen-trainer John Karelse na afloop.

Sen Aerts was tegen DHSC, waar Wesley Sneijder als ‘assistent-trainer’ op de bank zat en met oud-prof Mounir El Hamdaoui als aanvoerder, een belangrijke pion bij Achilles. Hij maakte twee goals.

Door de winst is Achilles in de hoofdklasse A opgestoomd naar de zesde plaats en mikt het met nog zeven wedstrijden te gaan duidelijk op een plaats in de nacompetitie.

John Karelse wijt ‘de wederopstanding’ van zijn manschappen aan het weer compleet zijn van zijn team. ,,In de eerste competitiehelft kampten we met veel ongerief. Nu zijn we compleet. We trainen met twintig man en zo is er veel concurrentie. Ze geven allemaal een paar procenten meer.”

Achilles Veen: Jordy Zielschot, Zain Moghal (46. Daan Wensink), Thijs van den Berg, Maarten Boddaert, Vincent van Hoof, Glenn Kools, Nikki Baggerman, Teun Sebregts (45. Niek Wilborts), Thomas de Man (70. Rico Geeroms), Sen Aerts (66. Ousmane Traore) , Jay-Jay Meierdres (66. Thomas Schilders).

Hoofdklasse B: Halsteren - UDI’19 2-1 (0-1). 31. Jeroen van Schoonhoven 0-1, 52. Dennis Verheijen 1-1, 79. Fouad Idabdelhay 2-1.

,,Zij hadden het overwicht, wij kregen in de tegenaanval wat kansen. Uit één van die mogelijkheden opende Jeroen van Schoonhoven met een volley de score. Daarna werden we voetballend wat beter. Tot die tijd waren we wat slordig. We kregen via Roald van Hout en Stijn van den Broek nog dé kans om op 0-2 te komen. Helaas gebeurde dat niet. Halsteren maakte twee doelpunten uit een hoekschop. Dat is heel vervelend, maar eerlijk gezegd hadden zij meer recht op de overwinning dan wij”, meende UDI’19-trainer Lodewijk de Kruif.

UDI’19: Vos; Koca, Van Geelkerken, Van den Broek (52. Kraan), Van der Voort, Smits; Cuppen (58. Werner), Van Lankveld, Van Hout; Alkir, Van Schoonhoven.