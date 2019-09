Achilles Veen zet Achilles’29 zonder enige moeite aan de kant

,,Dit was een wedstrijd van inpakken en wegwezen. Het kwaliteitsverschil was zo groot. We waren zo dominant. We hadden nog veel meer doelpunten kunnen maken”, meende Achilles Veen-trainer John Karelse.

Voor Achilles Veen was het ‘vertrouwen tanken’ voor het bekerduel met HHC Hardenberg komende dinsdag. Karelse: ,,Er is niemand geblesseerd geraakt. Dus kunnen we er aan beginnen. Natuurlijk gaan we proberen te winnen al is de tegenstander van dinsdag andere koek dan van deze middag.”