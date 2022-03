Achilles Veen zet bij Rijsoord een 2-0 achterstand om in 2-6 zege

Een bijzonder eindschot voor de Veeners want na goed twintig minuten keken de groen-witten tegen een 2-0 achterstand aan. ,,Toen dacht ik: heb ik nu voor Jan met de korte achternaam de bespreking gehouden? We begonnen veel te slap en Rijsoord maakte uit twee voorzetten twee goede goals. Gelukkig herstelden we ons goed en konden we het recht trekken”, stelde Karelse. Rechtsachter Rico Geeroms was opzienbarend en groeide uit tot man of the match. Geeroms nam drie van zes Achilles-goals voor zijn rekening. ,,Volgens mij is hij nu ook topscorer”, lachte Karelse.