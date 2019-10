Acht geblesseerden zien puntloos FC Tilburg tegen volgende nederlaag oplopen

Tweede klasse EJe hebt volle ziekenboegen en je hebt FC Tilburg. De Tilburgse tweedeklasser heeft nog altijd geen punt gepakt nu het is gedegradeerd. Ondanks de nederlaag bij Madese Boys zag Tilburg-coach Sofus de Rooij toch goede aspecten van zijn ploeg.

FC Tilburg – Madese Boys 0-2 (0-1). 23. Dennis Marijnissen (pen.) 0-1, 58. Dennis Marijnissen 0-2.

,,Vorige week zaten we in zak en as. Nu heb ik dingen gezien waarmee we vooruit kunnen”, zei FC Tilburg-trainer Sofus de Rooij, die nog altijd op zijn eerste punten wacht. ,,Dode spelmomenten doen ons de das om, maar er komt een moment dat het beter zal gaan. Wanneer? Geen idee. Ik heb geen glazen bol.”

Bij FC Tilburg zaten acht spelers op de tribune vanwege een blessure. Zeker zes van hen zouden volgens trainer Sofus de Rooij in de basis kunnen beginnen.

Roosendaal – Rijen 3-0 (2-0). 10. Wesley van Zundert 1-0, 15. Dylan Matthijssen 2-0, 87. Lars de Jong (eigen doelpunt) 3-0.

Rijen kreeg tegen Roosendaal een lesje effectiviteit. De bezoekers hadden het balbezit, de thuisploeg maakte de doelpunten. ,,We hebben zeventig procent balbezit gehad, maar daar heb je natuurlijk helemaal niks aan”, wist ook trainer Freddy Kruijs ,,We verliezen terecht.”

Het ontbreekt Rijen voorlopig aan het vertrouwen om het goede spel om te zetten in doelpunten. Verdedigend mag het meedogenlozer en aanvallend gezien brengt de ploeg van Freddy Kruijs te weinig.

Uno Animo – Kruisland SC 1-2 (0-0). 50. Bodie Scholten 0-1, 51. 1-1, 78. 1-2.

,,We hebben ontzettend hard gewerkt, alleen hier verdien je geen punten mee”, baalde trainer Kees van Loon. Hij kon niemand, in tegenstelling tot vorige week, iets verwijten vanwege de getoonde inzet. ,,We zijn strijdend ten onder gegaan.”

Rick van Loon kreeg in de eerste helft de kans om de score te openen. Van Loon omspeelde de keeper en kon binnen schuiven in een leeg doel, maar gleed onderuit waardoor de kans was verkeken.

WSC – Sarto 0-3 (0-2). 37. Daniël Kuipers 0-1, 39. Daniël Kuipers 0-2, 88. Jordi Warnars 0-3

,,Met alle respect voor WSC, maar dit was onze gemakkelijkste middag tot nu toe”, zei Sarto-trainer Max Raeven. ,,We hebben de hele wedstrijd gedomineerd en helemaal niks weggegeven dus dit is een dik verdiende uitslag.”

De fitheid van de selectie zit nog niet op het niveau dat coach Max Raeven graag ziet. Veel jongens moeten op de dinsdagtraining afhaken vanwege pijntjes of gewisseld worden in de wedstrijd.

WSC-coach Patrick Berkelmans vond dat zijn ploeg verdiend had verloren van de terechte koploper. ,,Ik kan de jongens niet verwijten. We stappen met opgeheven hoofd van het veld af. Desondanks was het niet goed genoeg.”

VOAB – JEKA 2-1 (1-1). 12. Job van der Weijden 1-0, 25. 1-1, 82. Casper van Beers 2-1.

Trainer Werner Cools zat niet heel relaxed op de bank, gaf hij ruiterlijk toe. ,,Wij missen keer op keer en dan neemt voor je gevoel per minuut de kans toe dat JEKA de winnende maakt. Daar was ik niet heel gerust op.” Toen Casper van Beers de bevrijdende en winnende maakte, wist Cools wel dat JEKA niet meer terug zou komen in de wedstrijd.