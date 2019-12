Achterwerk Lucas Groen belangrijk voor FC Schadewijk bij winst op Den Dungen

Den Dungen - FC Schadewijk 2-4 (0-2). 25. Benjamin Duah 0-1, 35. Benjamin Duah 0-2, 47. Jeffrey Sterks 1-2, 55. Dani Eveleens 1-3, 65. Dani Eveleens 1-4, 67. Loek van Grinsven 2-4.

,,Achteraf gezien zijn we tevreden met drie punten”, aldus FC Schadewijk-assistent Dicky van den Akker. ,,Het was namelijk niet de beste wedstrijd van onze kant. Al met al hebben we het wel verdiend.”

Bijzonder: FC Schadewijk-keeper Lucas Groen hield in de dertiende minuut een bal uit het doel met zijn achterwerk. ,,Dat lukte hem prima”, aldus Van den Akker.

Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik: ,,Het was een mooie wedstrijd, maar de uitslag was geflatteerd. Na rust zijn we sterker, maar ontbreekt het aan geluk.”

Bijzonderheid: Bij het eerste doelpunt van Schadewijk loop Den Dungen-keeper Friso de Kroon een hoofdwond op. In het ziekenhuis is de wond inmiddels gehecht. Zijn vervanger Jeffrey Voets komt uit Den Dungen 4, maar speelde vorig seizoen nog in de A2. ,,Hij heeft hem goed vervangen”, vond Van Emmerik.

Margriet - Avanti’31 2-0 (2-0). 13. Jeffrey van Vlijmen 1-0, 23. Bilal el Ghezaoui 2-0. Rood: Mark Ruitenberg (Margriet).

,,We begonnen ontzettend goed en creëerden al snel twee grote kansen”, aldus Margriet-coach Maarten van Vugt. ,,We hadden na de 2-0 ook verder uit kunnen lopen als we een van de vele kansen hadden benut.”

Bijzonder was het feit dat Margriet-goalie Mark Ruitenberg rood pakte. ,,Toen moesten we met de reservekeeper gaan spelen. Gelukkig ging dat erg goed”, stelde Van Vugt.

Avanti’31-trainer Henry van Wanrooy: ,,We hebben in het eerste halfuur schandalig gespeeld, een wanprestatie. Ik heb geen enkele inzet gezien. Na rust speelden we weer aardig, maar we misten de gretigheid voor het doel.”

De keeper van Margriet kreeg na 35 minuten rood, omdat hij de bal met zijn handen pakte buiten het strafschopgebied.

Nooit Gedacht - Handel 3-1 (2-1). 18. 0-1, 28. Ramon van den Elzen 1-1, 28. Bob van iersel 2-1, 78. Tijn Vos 3-1.

,,Het was een lastige wedstrijd. We kregen maar moeilijk grip op hun systeem”, stelde Nooit Gedacht-coach Arno Methorst. ,,Wel wisten we te scoren op momenten dat we elkaar echt aan het coachen waren, dus dat is goed.”

Excellent - Boekel Sport 1-4 (0-2). 5. Twan Merks 0-1, 12. Juul Hurmans 0-2, 60. Jari Claasse 0-3, 80. 1-3, 81. Tim Schuijers 1-4.

,,Het was een slecht veld om op te voetballen, maar we waren wel overtuigend”, aldus Boekel Sport-coach Marc van de Ven. ,,1-4 winst is uitstekend bij zulke omstandigheden.”

Bijzonder was dat het veld bijna onbespeelbaar was. ,,Beide ploegen hadden daar last van, maar wij gingen er beter mee om”, aldus Van de Ven.

BMC – Schijndel 2-0 (2-0). 4. Sjors van Zoggel 1-0, 23. Sjors van Zoggel 2-0. Rood: 83. Jesper van Doorn (BMC, 2x geel).

BMC-trainer Manfred van Erp: “We hebben vandaag goed gevoetbald en onze spits Sjors van Zoggel heeft zijn doelpuntenproductie van dit seizoen meer dan verdubbeld: van 1 naar 3 goals.”

Schijndel-trainer Henry van Alebeek: “Ik ben teleurgesteld dat we twee doelpunten zo weggeven. We hebben vandaag nergens aanspraak op gemaakt, maar na de rust raken we nog wel drie keer de lat.”

Bijzonderheid: BMC’er Joost Matthijsen speelde vandaag niet linksbuiten, maar voor het eerst op de ‘nummer 10’-positie. “Dat deed hij heel goed”, vond Van Erp. “Met zijn verfijnde techniek zorgde hij voor de juiste passes.”

SCG’18 – Nijnsel 0-5 (0-2). 10. Stefan Hulsen 0-1 (pen), 21. Jelle de Louw 0-3, 61. Jelle de Louw 0-3, 71. Rick van der Vleuten 0-4, 81. Stefan Hulsen 0-5.

SCG’18-trainer Koen Wissing: ,,We beginnen de eerste en de tweede helft redelijk, maar het vertrouwen zakt weg als Nijnsel scoort. De openingstreffer kwam uit een strafschop nadat Abel Gersjes de bal tegen zijn hand krijgt. Ik vond het een ‘Var-moment’.”

Nijnsel-secretaris Lambert Verhoeven: ,,We waren vandaag superieur en speelden met meer slimmigheid dan SCG’18.”