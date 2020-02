Achtmaal maakt naam waar met 8-0 overwinning op elftal met brakke FC Drunen-spelers

Over slapen gesproken: veel spelers lagen pas in het holst van de nacht tussen de lakens. Ploeggenoot Joran Boswinkel was zaterdag na een halfjaar Antillen weer teruggekeerd. ,,Dat hebben ze dus flink gevierd. En dan zeggen ze wel dat ze fit zijn, maar je ziet dat het niet zo is. Vijfde klasse, doorhalen: ik snap het wel. Tegelijkertijd staan we daar voor Piet Snot op het veld. Daar baal ik wel van. Wat dat betreft had ik ze alle elf wel kunnen wisselen. En we kunnen veel beter, want dat hebben we vorige week tegen The White Boys nog laten zien.”