Actief CHC haalt reeks volgende spelers binnen: ‘Iedereen die we hebben gehaald is een absolute versterking’

In de persoon van Ayrton Statie werd er een oud-prof met de nodige ervaring vastgelegd. De linkervleugelverdediger speelt nu nog bij tweededivisionist Kozakken Boys en was in het verleden actief bij FC Den Bosch, FC Eindhoven en FC Oss. Daarnaast komt middenvelder Zain Moghal over van Achilles Veen en maakt Nigel Langras de overstap vanuit het Belgische KFC Houtvenne. Langras is een talentvolle rechtsback met een verleden bij onder meer RKC Waalwijk en FC Den Bosch.

Nieuwe keeper

CHC was tevens op zoek naar een gedegen concurrent voor doelman Recep Uluman. Uiteindelijk is deze gevonden in Dani Pennings, die nu nog bij stadsgenoot BVV onder de lat staat. Pennings en Uluman mogen dus gaan uitvechten wie er eerste doelman gaat worden. Eerder trok CHC al routinier Arda Havar aan, die de overstap maakt vanuit TGG. Van diezelfde club werd middenvelder Walid Johri onlangs al weggekaapt. Daarnaast spelen Kevin Mangandu (OJC Rosmalen) en Dennis van der Luyt (Emplina) komend seizoen op Sportpark De Schutskamp.

Verjongen

CHC-coach Fatah Hadouir is zeer tevreden met de kwaliteitsimpuls die er aan de huidige selectie is gegeven. ,,We moesten sowieso wat verjongen en dat hebben we met succes gedaan. Wat ik verder mooi vind is dat CHC een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Jongens uit de regio willen hier graag komen voetballen en dat zegt wel wat.” De vraag rest nu nog wel op welk niveau CHC straks actief zal zijn. De ploeg heeft deelname aan de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse scherp in het vizier. Hadouir: ,,Iedereen die we tot nu toe binnen hebben gehaald is sowieso een absolute versterking, ongeacht de klasse waarin we volgend seizoen zullen spelen.”