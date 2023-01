Ad van de Wiel verrast en gaat als trainer bij Geldrop Vrouwen aan de slag

Hardlopen in de zomerhitte met een gewichts­vest, maar niet fit genoeg volgens de trainer: ‘Iedereen moest lachen’

Roy Govers (31) van Margriet gaat al heel wat seizoenen mee in het amateurvoetbal en neemt het spelletje nog altijd uiterst serieus. Ondanks dat hij in de zomer ging hardlopen met een gewichtsvest, vond zijn trainer hem niet fit genoeg. Dat leidde tot frustratie. ,,Ik heb een paar dingen gezegd die ik beter niet had kunnen zeggen.”

15 december