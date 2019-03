Aftredend FC De Rakt-voorzitter verricht als ‘pupil van de week’ aftrap tegen Rood Wit’62

Bijzonderheid van de wedstrijd: het doelpunt van Thijs Lunenburg was zijn 100ste treffer in het eerste elftal.

Moment van de wedstrijd: voor rust speelde VCO heel goed, hing de 3-1 in de lucht en leek de ploeg ook met een voorsprong te gaan rusten. In enkele minuten tijd pakte Boerdonk toch de leiding.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Gijs Verbruggen is normaal mijn spits, maar stond vandaag in de verdediging. Hij deed het erg goed”, zag trainer Mario van Berkom van VCO.

Moment van de wedstrijd: over het tweede doelpunt van Luuk van der Pol werd het meest nagepraat want dit was een gelukkig doelpunt (via rug tegenstander). Na deze treffer trok Odiliapeel zich massaal terug in de verdediging.