Alem - GVV tijdelijk gestaakt: ‘Er was eigenlijk vrij weinig aan de hand’

Zondag 4EAlem - GVV werd in de 65ste minuut een kwartier gestaakt na een klein opstootje. Volgens Alem-leider Ton Steenbekkers was er niet zo veel aan de hand.

Alem – GVV 2-1 (0-1). 40. 0-1, 47. Lars Steenbekkers 1-1, 50. Mart van Boxtel 2-1. Rood: 65. Luuk Steenbekkers (Alem) 65. Speler GVV.

Moment van de wedstrijd: ,,Nadat we in de rust hadden aangegeven dat de jongens scherper moesten spelen, draaiden Lars en Mart de achterstand om in een voorsprong”, vertelde Alem-leider Ton Steenbekkers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vanwege een klein opstootje is de wedstrijd een kwartier gestaakt geweest. ,,Er was weinig aan de hand”, vond Steenbekkers. ,,GVV speelt fysiek en fel en daarin gingen wij mee.”

SCR – DSC 0-2 (0-1). 30. Christian Broekmeulen 0-1, 60. Bas Vos 0-2.

Moment van de wedstrijd: ,,In de tweede helft gingen we meer druk naar voren zetten, om ervoor te zorgen dat ze nog eerder de lange bal moesten spelen”, vertelde DSC-trainer Roland Timmermans

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In de hele wedstrijd vonden ongelukkige botsingen plaats”, vertelde Timmermans. ,,Veel spelers hebben nu blauwe plekken en Tim Coset moest er zelfs na een kwartier uit. Dit gold trouwens ook voor een speler van SCR.”

Hedel – Maliskamp 1-5 (0-2). 5. Günther van Meurs 0-1, 8. Jasper van den Bogert 0-2 (e.d.), 60. Günther van Meurs 0-3 (pen), 70. Jelmer Toonen 1-3, 80. Kevin Paxton 1-4, 87. Kevin Paxton 1-5.

Moment van de wedstrijd: ,,Na rust speelden we goed, maar we maken onze kansen niet af”, zag Hedel-trainer Wilco van Houtum. ,,We speelden vandaag slecht, maar waren wel effectief”, vond Maliskamp-trainer Willem van den Berg.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na een duel met Günther van Meurs valt onze keeper François Scheij geblesseerd uit. Onze tweede keeper is gestopt, dus heb ik het laatste halfuur een van mijn spelers in het doel gezet: Harm Scheij”, aldus Van Houtum. Het duel werd gespeeld in Maliskamp, nadat in november Maliskamp al naar Hedel was geweest vanwege de paardenmarkt.

Jan van Arckel – Wilhelmina 2-2 (2-1). 5. Thom de Looijer 1-0, 10. Johnny de Nies 1-1, 13. Jeroen de Groot 2-1, 85. Johnny de Nies 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,De late gelijkmaker was zuur, maar Wilhelmina was wel beter”, gaf Jan van Arckel-speler Niek van den Anker aan. ,,We hebben te veel kansen nodig om te scoren”, vond Wilhelmina-assistenttrainer Coen van Overbeek.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na zijn debuut vorige week gaf de 17-jarige Sander Willems de assist op Johnny de Nies, in de slotfase van de wedstrijd”, aldus Van Overbeek.

Beesd – RKKSV 2-0 (0-0). 60. 1-0, 65. 2-0.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben totaal onnodig verloren, we zijn een uur lang beter geweest”, zag RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Wij raken vijf keer het houtwerk, Beesd scoort tweemaal uit anderhalve kans”, aldus Van Balsfoort.

OSC’45 – Buren 0-4 (0-3).

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben verdedigend grote problemen”, vond OSC’45-trainer Jeroen Beekwilder.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij een stand van 0-3 mist OSC’45-aanvaller Ethmond Rodriguez een strafschop.