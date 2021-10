Alem van Ben Hoek laat RKTVC alle hoeken van het veld zien: 2-8 met twee hattricks

RKTVC – Alem 2-8 (2-3). 7. Tom Loobeek. 0-1, 11. Mats Steenbekkers 0-2, 28. Mart van Boxtel 0-3, 35. Goal RKTVC 1-3, 44. Goal RKTVC 2-3, 50. Mats Steenbekkers 2-4, 63. Mats Steenbekkers 2-5, 80. Mart van Boxtel 2-6, 87. Jens Steenbekkers 2-7, 87. Mats Steenbekkers 2-8.

,,Dit is een bijzondere overwinning. Acht keer scoren in de derde klasse en twee jongens die een hattrick maken: dat maak je niet vaak mee. Ik ben trots op de teamprestatie”, zei Alem-coach Ben Hoek.

DVG – Avanti ’31 0-3 (0-2). 17. Roel Kappen 0-1, 45. Koen van Engeland 0-2. Mauro Brus 0-3.

,,We hebben vooral in de eerste helft heel goed gespeeld en niets weggegeven. In de tweede helft hebben we nog veel kansen om zeep geholpen, want we hadden vandaag nog veel meer goals kunnen maken”, aldus Avanti-coach Stephan Hesemans.

,,Het was een kansloze nederlaag voor ons. Er was te weinig beleving bij de jongens. We mogen blij zijn dat we niet met grotere cijfers hebben verloren”, vertelt Henri van den Braak, trainer van DVG.

FC Schadewijk – BMC 1-1 (1-0). 7. Goal FC Schadewijk. 1-0. 75. Loic Kengawe. 1-1.

,,Ik ben tevreden met dit punt. Ik schat FC Schadewijk in als een titelkandidaat en we hebben een mooie teamprestatie neergezet. Met name onze defensie verdient complimenten”, zei BMC-trainer Ton Berens.

DSC- SCG’18 0-4 (0-2). 6. Arthur Bot 0-1, 16. Rody van Gaal 0-2, 77. Boyd van Dijk 0-3, 82. Boyd van Dijk 0-4.

,,Gelukkig kwamen we al snel op een ruime voorsprong. Hierna hield onze keeper ons overeind en gelukkig waren we na een moeilijke fase weer de betere ploeg. Ondanks enkele blessuregevallen, hebben we top gepresteerd”, zag SCG’18-coach Koen Wissing.

,,We gaven de doelpunten erg makkelijk weg, het waren cadeautjes. We zijn niet weggespeeld, maar verliezen met 0-4. Dat is pijnlijk”, zag DSC-trainer Robin Verheijden.

Den Dungen – Margriet 0-0.

,,Wij waren beter, maar mopperen achteraf toch niet met een puntje. Friso de Kroon stopte namelijk een penalty in de laatste minuut en was zo onze held. Het was een leuke wedstrijd en ik ben blij dat we van de nul af zijn qua punten”, zei Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik.

Schijndel – Zwaluw VFC 1-1 (1-0). 33. Bjorn Blummel. 1-0. 56. 1-1. Stefan Moes.

,,We speelden tegen een lastige tegenstander en ik kan leven met een gelijkspel. Zeker omdat we veel jongens misten. We willen graag meedoen om het kampioenschap, maar we spelen in een moeilijke competitie. Er zijn zes of zeven ploegen aan elkaar gewaagd”, aldus Zwaluw VFC-coach John Laponder.

,,Dit duel hadden we moeten winnen, maar we hebben een slechte tweede helft gespeeld. Maar we hebben vier punten uit twee duels en dat is prima. Na een week of acht weten we pas hoe de verhoudingen liggen in onze competitie”, zei Henry van Alebeek, trainer van Schijndel.