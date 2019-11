Alem walst na doelpuntloze eerste helft met 5-0 over Ulysses heen

Alem – Ulysses 5-0 (0-0) 55. Jens Steenbekkers (pen) 1-0, 65. Mats Steenbekkers 2-0, 81. Kevin Broekmeulen 3-0, 88. Gijs Sars 4-0, 90. Mats Steenbekkers 5-0

,,We kwamen pas in de tweede helft op gang. Het gaat bij ons pas lopen als het eerste doelpunt is gemaakt en dat gebeurde pas na rust. In de eerste helft was het heel matig, maar ik ben blij dat we ons hebben herpakt. In de laatste tien minuten lieten we zien dat we gretig waren want toen vloog de bal nog drie keer tegen de touwen”, zei Alem-leider Ton Steenbekkers na afloop van de wedstrijd.

Alem staat er goed voor op de ranglijst en het draait momenteel op volle toeren. In de laatste twee wedstrijd scoorden het maar liefst dertien keer en kreeg het nul tegentreffers. ,,We zijn momenteel ontzettend goed bezig en moeten er voor zorgen dat we dit doorzetten. We hebben een team met veel kwaliteit. Ik zou graag zien dat we het sterke begin van de competitie doorzetten, dan gaat dit een heel mooi seizoen worden.

Voor de derde keer op rij heeft Ulysses vijf tegentreffers moeten incasseren. Maar het spel was deze week wel beter dan in de afgelopen weken. Ulysses-coach Anne Duis zag de lichtpuntjes: ,,De potentie van mijn ploeg was vandaag echt goed te zien. We waren gewaagd aan elkaar. Door de onterechte penalty (speler raakte naar de bal, maar de scheids zag dat niet) tien minuten na rust, zijn de kopjes gaan hangen.”

Na de 1-0 van Alem is het snel gegaan. Tien minuten later werd de score verdubbeld en in het laatste kwartier werd er nog drie keer gescoord door de thuisploeg.

SSA Vesta-MEC’07 3-1 (3-1). 8. Jaqcues de Vocht 1-0, 17. Jordy de Loyer 2-0, 29. Jelle Stegeman 3-0, 42. 3-1.

Vesta heeft vanmiddag zijn eerste thuisoverwinning van het seizoen geboekt. Tegen hekkensluiter MEC werd er met 3-1 gewonnen. Na acht minuten brak Jacques de Vocht de ban door de openingstreffer te scoren. Twintig minuten later stond het al 3-0 voor de thuisploeg via Jordy de Loyer en Jelle Stegeman. Net voor rust viel de 3-1 van MEC, dat daarmee goed de rust in kon.

Vesta-trainer Mark Strik: ,,We moesten ze die hoop op een resultaat niet geven. Want zo maakten we het onszelf lastiger.” Na rust werd er niet meer gescoord en ook dat zat Strik dwars: ,,Als we net iets extra’s gaven, had dit een mooie score kunnen worden. Dat en het voetballende aspect moet nog beter.”

Cito-NLC’03 4-0 (2-0). 18. Armin Alibasic 1-0, 24. Nafis Alcan 2-0, 80. Emre Gumus 3-0, 86. Murat Korkmaz (pen.) 4-0.

Een grote uitslag voor Cito, dat het vanmiddag opnam tegen NLC’03. In de eerste helft waren de Ossenaren effectief door twee keer te scoren via Armin Alibasic en Nafis Alcan. Coach Yavuz Demirci: ,,We begonnen weer afwachtend aan het duel en gaven NLC de bal. We hebben weinig kansjes gehad, maar scoorden dus wel twee keer.”

In de tweede helft ging NLC vol op de aanval spelen. Coach René van der Putten: ,,We moesten gaan scoren, dus ik had mijn team een aanvallendere tactiek meegegeven.” NLC kreeg ook zijn kansen, maar de bal verdween twee keer in het zijnet en werd een keer van de lijn gehaald door de Cito-defensie. Van der Putten: ,,In de slotfase was het de dood of de gladiolen. Dat kwam ons ‘duur’ te staan.” Want Cito scoorde twee maal via Emre Gumus en Murat Korkmaz, die een penalty benutte.

Jan van Arckel-Herpinia 2-0 (0-0). 70. Niek van den Anker 1-0, 90. Dennis van Heusden 2-0

Herpinia heeft zichzelf tekort gedaan tegen Jan van Arckel. Het kreeg meerdere kansen om te scoren, maar deed dat niet. Bennie Kuijpers, Herpinia-clubman: ,,Er had echt meer ingezeten voor ons. Beau van Dieten en Luuk Rosmalen hadden ons echt minimaal een treffer moeten bezorgen.”

Na een uurtje spelen kwam de thuisploeg op 1-0. Daarna bracht Herpinia de makkelijk scorende aanvaller Rowdy Megens in de ploeg, die op de bank zat na zijn kleine blessure van afgelopen week. Maar ook Megens lukte het niet om te scoren namens Herpinia. ,,In de slotfase gingen wij alles of niets-voetbal spelen,” aldus Kuijpers. Daardoor viel ook de 2-0 voor Jan van Arckel in blessuretijd.

Jan van Arckel-coach Marco van Loon was in zijn nopjes met de overwinning. ,,Ik denk dat als je naar de verhoudingen kijkt dat een gelijkspel dan op zijn plaats was geweest. We hielden elkaar lang in evenwicht. Bij ons was doelman Geert Verhoeven in goede doen. Hij heeft ons op de been gehouden in deze wedstrijd. Uiteindelijk scoorden we zelf de 1-0 en hebben de wedstrijd keurig uitgespeeld.

Jan van Arckel miste maar liefst acht vaste krachten, toch wist de thuisploeg te winnen van Herpinia. ,,We hadden veel jeugdspelers mee en ook nog een paar spelers van het tweede elftal. We hebben allemaal keihard gewerkt en dan voelt de overwinning wel erg lekker. Dit laat zien dat je met heel hard werken ver komt.

Teisterbanders -Maliskamp 1-1 (0-0) 63. Lauran de Bekker 0-1.

,,Een teleurstellend resultaat. Ik had er meer van verwacht alleen we waren te slordig. We kunnen beter dan dat we hebben laten zien. In de tweede helft kwamen we op voorsprong alleen vlak voor tijd viel het kwartje de verkeerde kant op. Een schot van een speler van Teisterbanders werd van richting veranderd waardoor de 1-1 nog binnenviel. Ik had deze wedstrijd graag gewonnen “, baalde Maliskamp-coach Willem van den Berg.