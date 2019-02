Alex Sangoer langer door bij voetbalsters Prinses Irene

Speeldagen­ka­len­der 2019-2020: amateur­voet­bal­lers beginnen weer half september

26 februari De amateurvoetballers in Midden-Brabant beginnen in het seizoen 2019-2020 weer na de zomervakantie. Net als de voorgaande twee seizoenen wordt de competitie in de districten Zuid 1 en Zuid 2 halverwege september op gang getrapt. De KNVB heeft dinsdag de speeldagenkalender bekendgemaakt.