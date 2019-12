Alex Sangoer verlengt bij vrouwen Prinses Irene

,,We zijn een weg ingeslagen als groep en club. We moesten helemaal van vooraf aan beginnen. We willen meer doorstroming vanuit de jeugd, iets waar Prinses Irene als club om bekend staat. Speelsters van buitenaf zijn zeker welkom, maar moeten passen binnen de club en groep. Ik vind dat we op de goede weg zijn", aldus Sangoer. ,,Los van dat alles ben ik voor mezelf iets aangegaan voor de langere termijn, met een hoofddoel, waarvan ik weet dat het tijd nodig heeft. Zolang de chemie tussen mij en de groep goed is, wil ik niet afwijken van het doel wat we samen - speelsters, staf en club - voor ogen hebben.”