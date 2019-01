‘Algehele afgelasting om verschillen op ranglijst niet te groot te laten worden’

Met name op kunstgras had er waarschijnlijk gewoon gevoetbald kunnen worden dit weekend. De KNVB lichtte vanmiddag het besluit voor een algehele afgelasting toe. ,,Er zijn natuurlijk een aantal factoren waar we naar kijken. Ten eerste wat gaat natuurgras doen. Op basis van het weer afgelopen week en wat er gaat komen, geloven wij niet dat er op natuurgras gevoetbald kan worden”, legt persvoorlichter Daan Schippers van de KNVB uit. ,,Op kunstgras zou eventueel wel gevoetbald kunnen worden. Maar omdat we het verloop in de competitie zoveel mogelijk gelijk willen houden, is besloten ook de wedstrijden op kunstgras uit het programma te halen.”