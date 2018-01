Alle uitslagen uit het amateurvoetbal op een rij

Derde divisie zondag

OJC Rosmalen - Dongen 1-1 (1-0). 30. Marceli 1-0, 72. Van Bree 1-1. Rode kaart: 90+1. Habraken (OJC Rosmalen). ,,We hebben genoeg kansen gehad om te winnen, zelfs toen we na rust wat meer naar achteren werden gedrukt door Dongen. Verder voelen we ons benadeeld door sommige beslissingen van de scheidsrechter. Helaas kun je daar weinig aan doen", baalde OJC-verdediger Sam van Doremalen. ,,Op wilskracht hebben we dit gelijkspel binnengesleept. Toch zat er stiekem nog wel meer in. Na rust hebben we toch best wat grote kansen onbenut gelaten", vertelde Dongen-verdediger Luuk Hultermans.

De Meern - Blauw Geel’38 1-0 (0-0). 74. 1-0 El Bennay. ,, We hadden voor rust wel controle, maar ons combinatiespel op het middenveld was niet heel goed. We hebben ook maar twee kansen gehad in de eerste helft. Dat zijn er normaal minimaal vier of vijf”, keek Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren terug op de nederlaag van zijn ploeg.

Hoofdklasse B

Jong FC Den Bosch - Juliana'31 0-2 (0-1). 23. Niland 0-1, 90+3. De Jong 0-2. Rode kaart: 55. Aktaou (Jong FC Den Bosch). ,,We hadden moeite met het fysieke spel van onze tegenstander en konden daar voetballend gezien niet genoeg tegenover stellen", verklaarde Jong FC Den Bosch-coach Erik van der Ven, die verder liet weten dat rechtsbuiten Don Bolsius is overgeheveld naar de A-selectie.

UDI’19 - OSS’20 werd afgelast.

Tweede klasse E

SCO - Sarto 0-2 (0-0). 70. Dominicus 0-1, 80. Dominicus 0-2. ,,Het is altijd even afwachten hoe je de winterstop uitkomt", zei Sarto-coach Werner Cools. ,,Maar na een moeizame eerste helft komen we op gang en trekken we de achtste zege over de streep."

Vijfde klasse D