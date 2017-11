Alle uitslagen van het amateurvoetbal op een rijtje

OverzichtUitslagen als 3-9 en 9-1 gaven het regenachtige voetbalweekend kleur. Naast deze monsterscores gebeurde er nog veel meer op de velden in de buurt. Zo speelde Helvoirt met een wel heel oude keeper . FC Drunen speelde juist met middelbare scholieren in de basiself. En verder werd er een wedstrijd gestaakt door een wel erg opvallende reden: een blessure bij de scheidsrechter. Je leest er alles over in het amateurvoetbaloverzicht.

- Dongen - EVV 2-0 (1-0). 42. Van Bree 1-0, 78. Kools 2-0. Ron Timmers, coach van Dongen: ,, Ik ben heel tevreden met mijn poeg. We gaven bijna geen kansen weg en speelde met zelfvertrouwen.’’

- OFC - Blauw Geel'38 0-1 (0-0). 81. Mols 0-1. Rood: 84. Smeekes (OFC). Blauw Geel'38-trainer Niels van Casteren: ,,We hadden het eerder af moeten maken, maar ik ben tevreden over het spel.”

- OJC Rosmalen - Quick'20 3-0 (1-0). 34. Van Kempen 1-0, 77. Van Kempen 2-0, 90. Van Hoof 3-0 (pen.). OJC-aanvaller Jesse Dibbets is net als verdediger Sam van Doremalen na lang blessureleed weer helemaal terug bij de Rosmalenaren . ,,Het is meer dan twee jaar geleden dat ik voor het laatst een hele wedstrijd heb gespeeld. Dit voelt dus enorm goed. Ik merk dat ik steeds dichter naar mijn oude vorm toe groei. Vandaag tegen Quick hebben we verdiend gewonnen. Na rust hadden we het even wat lastiger, maar verder kwamen we niet in de problemen”, aldus Dibbets.

- Jong FC Den Bosch - Vlissingen 1-0 (1-0). 43. Siereveld 1-0 (e.d..). Jong FC Den Bosch-coach Erik van der Ven: ,,We hebben wederom de nul gehouden en daar ben ik als coach blij mee. Wel maakten we aanvallend gezien niet altijd goede keuzes en waren we in balbezit wat slordig. Daar zullen we de komende weken aan moeten werken.”

- Woezik - UDI'19 2-4 (0-2). 3. Gakpo 0-1, 30. Van Hout 0-2, 55. Peltzer 1-2, 65. Van Hout 1-3, 70. Van Hout (pen.) 1-4, 80. Koca (e.d.) 2-4. Bijz.: 80. Peltzer (Woezik). mist pen. UDI'19-trainer Bert Ruijsch: ,,Dit was een belangrijke overwinning voor UDI'19, ook omdat de andere ploegen die onderin staan punten pakten.”

- Goes - OSS'20 0-1 (0-0). 60. Pijnenburg 0-1. Bijz. 65. Hollemans (Goes) mist pen. OSS'20-trainer Bertran Kreekels: ,,Vorige week kregen we energie van een 7-0 zege, nu halen we energie uit een zwaarbevochten 0-1 zege.”

ZUID 1

- DESO - Oirschot Vooruit afgelast. Het duel is afgelast omdat DESO niet is komen opdagen. Oirschot Vooruit-coach Piet Drijvers: ,,Ze worden ook nog uit de competitie genomen.”

- TOP - FC Tilburg 2-1 (1-1). 15. Adams 0-1, 44. Linders (pen.). 1-1, 60. Pusters 2-1. Rood: 74. (FC Tilburg, twee keer geel), 84. Balci (TOP, twee keer geel). TOP-trainer Chris van den Dungen: ,,We begonnen niet scherp, maar hebben het uiteindelijk goed afgemaakt.” ,, Het gevoel dat we onszelf te kort doen, overheerst”, zei FC Tilburg-trainer Sofus de Rooij.

- Sc 't Zand - HVCH 1-1 (1-1). 12. Boelen 1-0, 34. Minten 1-1. HVCH-trainer Maarten van Vugt: ,,We hebben nu vier keer gelijkgespeeld. Dat schiet niet op.” ,,Aan de ene kant tevreden over de manier waarop we spelen, aan de andere kant baal je dat we onszelf niet belonen”, zei 't Zand-coach Tom Heijkoop.

- Best Vooruit - Nemelaer 0-2 (0-0). 60. Vugts 0-1, 85. Vugts 0-2. ,,We hebben Best het spel laten maken en via de counter toegeslagen. Verdedigend stond het als een huis bij ons”, aldus Theo van Gefen, trainer van Nemelaer. Tweede klasse E - Moerse Boys

- Uno Animo afgelast . ,,Heel jammer dat het duel niet doorgaat. We stonden op het punt ons te verzamelen”, baalde Uno-coach Stefan Brok. ,,De reden voor afgelasting, twee plaatselijke hoosbuien. Ik vind het merkwaardig.”

- Sarto - SCO 3-1 (2-1). 18. Dominicus 1-0, 33. Dominicus 2-0, 44. Van der Kolck, 60. Van Bladel (pen.) 3-1. Rood: 60. Speler SCO. ,,Na het eerste kwartier voetballen we als een koploper, met veel durf en lef”, zei Sarto-trainer Werner Cools.

- SC Kruisland - Rijen 2-1 (2-0). 21. Hamdoune 1-0, 38. Hamdoune 2-0, 55. Dols 2-1. ,,Deze nederlaag hebben we aan onszelf te wijten”, baalde Rijen-trainer Max Raeven.

- VOAB - Madese Boys 3-2 (2-0). 13. Van der Heijden 1-0, 14. Van Laarhoven 2-0, 45. Ramstijn 2-1, 49. Van Beers 3-1, 65. Van der Pluijm 3-2. ,,Onnodig laten we Made in de wedstrijd. Dan is het toch billen knijpen de laatste minuten spannend zonder dat we zwaar in de problemen zijn geweest”, zei VOAB-trainer William van Overbeek.

- Beerse Boys - NWC 0-0 (0-0). ,,Natuurlijk zie ik liever drie punten, maar we houden de nul en pakken een punt. Daar heb ik nu vrede mee”, zei Beerse Boys-trainer Donny de Groot.

- VCB - Were Di afgelast vanwege onbespeelbaar veld

- DESK - GSBW 3-0 (2-0) 25. Smout 1-0, 41. Smout 2-0, 85. Van Loon 3-0. ,,Tegen ogenschijnlijk makkelijke tegenstanders hebben we het dikwijls moeilijk. Vandaag niet”, zag trainer Harry Biemans. GSBW-trainer Dennis de Bruijn kon, ondanks de nederlaag, tevreden zijn. ,,Gelukkig heb ik weer een team gezien dat alles heeft gegeven.”

- Gilze - Baardwijk 2-2 (2-1) 7. Vissers 0-1, 13. Cornelissen 1-1, 32. Van Mook 2-1, 73. Inum 2-2. ,,Ik had meer verwacht, maar uiteindelijk mogen we blij zijn dat we een punt hebben gepakt. Na de 2-2 kreeg Gilze nog drie dotten van kansen om de wedstrijd te beslissen”, aldus trainer Emiel Heefer.

- SVSSS - Waspik 6-3 (2-0). 4. Dekkers 1-0, 40. Cornelissen 2-0, 48. Moes 3-0, 55. Dekkers 4-0, 70. Verschuren 4-1, 75. Dekkers 5-1, 80. Van den Bijgaart 6-1, 86. S. Molenschot 6-2, 89. Molenschot 6-3. Met een hattrick en twee assists kroonde SSS-aanvaller Stefan Dekkers zich tot man van de wedstrijd. ,,Een zakelijke pot waarin we verzuimden meer te scoren en drie onnodige tegengoals kregen.” ,,Heel teleurstellend. Met nagenoeg dezelfde selectie pakte Waspik vorig jaar rond deze tijd een periode, nu staan we in de degradatiezone. Ik slaap er slecht van, want als nieuwe trainer word je daar toch op aangekeken”, zegt Marco van Dijnsen.

- RWB - JEKA 0-3 (0-2) 15. Luitjes 0-1, 30. Jacobs 0-2, 80. Philppart 0-3. ,,Tegen een technisch heel vaardige ex-tweedeklasser waren we gewoonweg niet opgewassen”, zei RWB-trainer Ruud van den Heuvel.

- ZIGO - Bavel 2-3 (0-2). 0-1, 0-2, 54. Landbrug 2-1, 82. Landbrug 2-2 (pen.), 2-3. Een gelijkspel had terecht geweest volgens ZIGO-manager Mario de Bont: ,,De neutrale toeschouwer heeft een fantastische pot vol strijd gezien.”

- Nieuwkuijk - FC Engelen afgelast. - RKDVC - Vlijmense Boys 2-0 (1-0) 31. Yachou 1-0, 71. Voorhaar 2-0. ,,We waren effectiever dan Vlijmense Boys”, vond RKDVC-aanvaller Abdel Yachou. ,,Wij scoren bij de eerste de beste kans, toen had Vlijmen er al drie laten liggen.” ,,In de eerste helft deden we het goed, maar na rust waren we het kwijt”, vond Hans Richters, trainer van Vlijmense Boys.

- Haarsteeg - RKSV Schijndel 3-1 (2-1) 1. Van den Wildenberg 1-0, 25. Blummel 1-1, 45+1. Van Bakel 2-1, 69. Van de Griendt 3-1. ,,Na zeven nederlagen op rij eindelijk weer een overwinning. De opluchting was enorm groot”, zei Haarsteeg- trainer Henry van der Linden. ,,Deze nederlaag is erg zuur. Vooral omdat het tegen een directe concurrent is en we nu nog steeds onderaan de ranglijst blijven hangen. De knop moet om, willen we snel betere resultaten boeken”, aldus Dennis Meier, assistent-coach van Schijndel.

- Taxandria - St. Michielsgestel 2-1 (1-1). 8. Van Dongen 1-0, 28. Sterks 1-1, 51. Wolfs 2-1. Coach Edwin Verheijen was opgetogen: ,,Heerlijk om mijn ploeg de volle negentig minuten zo vol overgave te zien strijden voor de overwinning.” ,,Kort samengevat heeft een zeer pover Sint-Michielsgestel op een slecht bespeelbaar veld uiteindelijk terecht verloren. We zijn afgetroefd op felheid”, sprak Sint-Michielsgestel-coach Aschwin van Kessel.

- Real Lunet - Zwaluw VFC 4-1 (0-1). 33. De Laat 0-1, 51. Chraou 1-1, 66. Tahapary 2-1, 80. Allali 3-1, 81. Dix 4-1. ,,Voor rust stonden we goed en slaagden we erin om de opbouw van Real Lunet te verstoren. Vervolgens schakelde Real Lunet een tandje bij en hadden we het een stuk lastiger”, vertelde Zwaluw-spits Martin de Laat, die nog wel de openingstreffer maakte. Real Lunet-aanvoerder Justin Tahapary was van mening dat zijn treffer (de 2-1) een breekpunt was. ,,Op dat moment knakte er iets bij Zwaluw en konden wij doordrukken. Deze drie punten zijn dikverdiend.”

- BMC - ODC 3-2 (0-0). 52. De Laat 1-0, 62. D. van der Struijk 1-1, 66. F. van der Struijk 1-2, 72. Verhoeven 2-2, 79. Verhoeven 3-2. ODC-middenvelder Frank van der Struijk sprak van een onnodige nederlaag: ,,Die 1-2 voorsprong hadden we absoluut vast moeten houden. Persoonlijke fouten deden ons de das om.” BMC-coach Manfred van Erp zag naar eigen zeggen dat er een zwaarbevochten zege werd geboekt. ,,ODC is een sterke ploeg, dus wat dat betreft hebben we het uitstekend gedaan. Dit is een echte teamprestatie.”

- Avanti'31 SV - Wilhelmina 6-2 (2-2). 17. Secilmis 0-1, 21. R. Brus 1-1, 34. Janssen 1-2, 40. M. Brus 2-2, 52. Van Doornik 3-2, 55. Ali Hussein 4-2, 61. Koenen 5-2, 90. Van Heeswijk 6-2. ,,Na rust stortten we als een kaartenhuis in elkaar. En dat terwijl we nog een goede eerste helft speelden”, baalde Wilhelmina-leider Mart Bammens. ,,Ik ben tevreden met deze dikverdiende zege. Na rust speelden we prima voetbal”, vertelde Avanti-coach Henry van Wanrooy.

- Spoordonkse Boys - PSV afgelast.

- Bladella - Hilvaria 1-1 gestaakt in de rust. (1-1). . 8. Hendriks 0-1, 39. 1-1 (pen.). Bijz.: wedstrijd gestaakt bij aanvang tweede helft vanwege kuitblessure scheidsrechter. Coach Henri van de Braak daarover: ,,Hij kon niet meer verder. Vervelend, want nu moeten we over een tijdje nog een helft voetballen. Dat zal wel in 2018 worden.”

- DBS - DVG 1-2 (1-1). 22. Van Houtum 0-1, 34. De Koning 1-1, 89. Voets 1-2 (pen.). ,,Voetballend gezien was het niet altijd even goed, maar als team stonden we ons mannetje. We hebben nu al vijftien punten, dus daar zijn we als promovendus erg blij mee”, juichte DVG-coach Henk van Hattum.

- Dussense Boys - RFC 2-2 (0-2. ) 18. Clarijs 0-1 (pen.), 33. Clarijs 0-2(pen.), 60. Segeren 1-2, 87. Jody Jansen 2-2. Rood: 73. Segeren (Dussense Boys). ,,Met tien man toch nog een achterstand wegwerken, het zegt wat over de mentaliteit van mijn ploeg. Dat flikt Dussense Boys meer dan eens dit seizoen”, zag trainer Antoine Hoevenaren.

- Be Ready - WDS'19 (0-0) 51. Dinh Vo 0-1 (pen.). ,,We zitten in een mindere fase. Scoorde we de eerste zeven wedstrijden heel makkelijk, nu is dat lastiger”, zegt trainer Arno de Vries.

- RKDSV - SC Elshout 1-0 (0-0) 58. Van Gestel 1-0. ,,Dit is de slechtste wedstrijd die ik in jaren heb gezien”, aldus Elshout-leider Ronald van Noije. ,,Ik heb gegokt en gewonnen”', zei RKDSV-coach Frans Verbeek over zijn aangepaste tactiek.

- HHC'09 - Chaam 3-0 (1-0) 15. E.d. 1-0, 52. D. Alkan 2-0, 68. N. Alkan 3-0. ,,Een zakelijke overwinning geboekt tegen een tegenstander die wel wilde, maar niet in staat was om het ons moeilijk te maken”, vond HHC-trainer Eugène van der Heijden.

- Riel - OVC'26 0-3 (0-1) 36. Van Tilburg 0-1, 74. Zoontjes 0-2, 84. Staps 0-3. ,,Ik kan mijn ploeg niet veel verwijten”, vond Riel-coach Mathieu van der Steen. ,,Het was niet onze beste wedstrijd”', aldus OVC'26-coach Rob van der Kaaij.

- Jong Brabant- Viola 5-1 (3-0) 31. Z. Vugts 1-0, 40. M. Vugts 2-0, 43. Robben 3-0, 57. Ooms 4-0, 88. M. Vugts 5-0, 90+1. Van Hoek 5-1. ,,We speelden enorm dominant”', zei Jong Brabant-coach Boy van den Bogaard. Aanvoerder Cobus Leyten van Viola zag zijn team in de slotfase van de eerste helft de wedstrijd weggeven. ,,Tot de 1-0 hadden alles redelijk onder controle. Na de pauze kregen we kansen maar de bal wilde er niet in."

- Blauw Wit'81 - Audacia 3-2 (2-0) 20. Klaassen 1-0, 25. Janssen 2-0, 68. Ketelaars 2-1, 77. Kleissen 2-2, 89. Van Cuijck 3-2. ,,We waren vooral de eerste helft heer en meester”', zei Blauw Wit'81-coach Joey Verhoeven. ,,We mistte vandaag vijf man, waaronder mijn aanvoerder”', aldus Audacia-coach Martijn van Wanrooy.

- Nevelo - Gudok 1-3 (1-2) 1. Borgstein 0-1 3. Eegraat 0-2, 5. Van De Meer 1-2, 55. Borgstein 1-3. ,,Het was een enorm chaotische wedstrijd”', vond Gudok-coach Hans Staps. ,,We hebben niet gebracht wat we normaal wel brengen”', concludeerde Nevelo-coach Rob van Grinsven.

- EDN'56 - SV Reeshof 2-3 (1-1) 7. Van Otterlo 0-1, 30. Van Oirschot 1-1, 65. Silliakus 1-2, 73. Van De Brand 2-2, 80. Van Otterlo 2-3. ,,Een gelijkspel was terecht geweest”, vond EDN-coach Richard de Beer. ,,Ik ben trots op die gasten”, aldus SV Reeshof-coach Ronald Los.

- DSC - Alem 1-1 (1-0). 44. Veldhuis 1-0, 85. Van Boxtel 1-1. Alem-leider Ton Steenbekkers: ,,Het was vandaag een echte derby. Gezien het scoreverloop mogen we blij zijn met een punt.” DSC-trainer Arian Meeuwsen: ,,We hebben goed vanuit het collectief gespeeld. De late gelijkmaker was een domper, maar wel terecht.”

- CHC - BZS 8-2 (7-2). 2. Lafhailat 1-0, 11. 1-1, 18. 1-2, 26. Alla 2-2, 28. Van Bijsterveld 3-2, 30. Hadouir 4-2, 32. El Ghamarti 5-2, 37. Hadouir 6-2, 41. Van Ham 7-2, 76. Lafhailat 8-2. CHC-trainer Fatah Hadouir: ,,Ik ben trots op de jongens: ze hebben veerkracht getoond na de achterstand vandaag en het gelijke spel van vorige week.”

- SCI - Teisterbanders 1-2 (0-1). 43. 0-1, 60. Simonse 1-1, 90. 1-2. SCI-trainer Jürgen Gerrits: ,,Na de gelijkmaker hadden we de wedstrijd moeten beslissen. We kregen er genoeg kansen voor.”

- Den Dungen - Theole 2-3 (0-2). 5. 0-1, 9. 0-2, 47. 0-3 (pen), 70. Minkels 1-3, 90. De Veer 2-3 (pen). Den Dungen-trainer Ben Hoek: ,,We hebben goed met Theole meegevoetbald. Alleen hebben we inhaalrace te laat ingezet.”

- De Weebosch - HMVV afgelast.

- Keldonk - Boxtel 1-4 (0-1). 29. De Laat 0-1, 55. De Laat 0-2, 60. Van Hamond 0-3, 75. Van den Broek 1-3, 82. Van Homelen 1-4. Boxtel-trainer Ronald Boudewijn: ,,We hebben eenvoudig gewonnen.” ,,Na dertig minuten kregen zij de eerste kans op doel. Wij kregen direct al twee 100-procent kansen”, aldus Keldonk-trainer Peter van den Heuvel.

- MVC - Essche Boys 0-2 (0-1). 3. Schalkx 0-1, 80. M. den Ouden 0-2. Essche Boys-trainer René Peek: ,,We spelen iedere week beter. We hadden vandaag meer doelpunten moeten maken.”

- SCI – Teisterbanders 1-2 (0-1) ,,Na de gelijkmaker van Sjoerd Simons raakten we de paal en late meerdere keren’’, aldus SCI-trainer Jurgen Gerrits.

- Irene - FC Drunen 7-2 (4-2). 5. Vos 1-0, 11. Van Lith 2-0, 24. Memelink 3-0, 33. Van Oosten 3-1, 38. Van Lith 4-1 (pen.), 41. Memelink 4-2 (eigen goal), 63. Van Lith 5-2, 84. Van Zon 6-2, 87. Voets 7-2. ,,Ik heb het al vaker gezegd, maar wij hebben een aantal goede spitsen rondlopen die het verschil kunnen maken. Verder is het geweldig dat er weer aan aantal a-junioren trefzeker waren”, vertelde Irene-coach Michael van de Wal tevreden. ,,Ik miste vijf basisspelers. Die open plekken moesten worden opgevuld met jongens van de B-jeugd. Dan weet je dat het een lastig verhaal wordt”, zei Drunen-trainer Ali Albayrak.

- Berkdijk - DVVC 2-2 (1-0) 19. Maasland 1-0, 59. Canpinar 1-1, 76. Rombouts 2-1 (pen.), 85. Kizilcik 2-2. ,,We zakten in en wilden met behulp van de snelheid van Daryll-Lee Maasland succes boeken. Dat lukte, toch was het terecht dat deze topper in een gelijkspel eindigde”, vond Berkdijk-trainer Erik van Esch. ,,Jammer dat we hier gelijkspelen. Qua spel waren wij beter, maar we gingen te veel mee in het fysieke voetbal van Berkdijk”, aldus aanvoerder Ron Heijmans van DVVC.

- LSV - Gloria UC 2-4 (0-1). 43. Bernaerts 0-1, 57. Azamat 1-1, 63. Lambregts 1-2, 66. Verhagen 2-2, 70. Lambregts 2-3, 77. Van de Broek 2-4. LSV-coach Itienne Obispo vond de nederlaag tegen Gloria UC terecht. ,,We waren net niet scherp genoeg en moeten nu even op de blaren zitten.” Gloria-coach Rens Peters: ,,Het was van twee kanten niet hoogstaand, maar wij halen wel resultaat en daar gaat het om. Ik ben dan ook dik tevreden met deze drie belangrijke punten.”

- Broekhoven - WSJ 2-4 (1-1). 3. Hesselberth 0-1, 9. Lewicki 1-1, 48. Hesselberth 1-2, 62. Badrour 1-3, 68. Hesselberth 1-4, 73. Wojtasik 2-4. Secretaris Hans van Marwijk van Broekhoven: ,,Na de 1-4 hadden we weinig meer in te brengen. WSJ won verdiend.” WSJ-coach Dennis van Ierland was tevreden over de manier waarop zijn ploeg het toch tegenvallende gelijkspel tegen SVG van vorige week had verwerkt: ,,In vergelijking met die wedstrijd hebben we vandaag wel als collectief gespeeld. Dat leverde ons nu de winst op.”

- SVG - De Bocht '80 3-3 (0-1). 30. 0-1, 46. 0-2, 47. Schreurs 1-2, 60. Verheijden 2-2, 62. 2-3, 84. 3-3. Rood: 55. Bart Schreurs (SVG, 2x geel), 57. Koen Schreurs (SVG, 2x geel). ,,De eerste helft was gelijkwaardig. Dat wij na rust met negen man toch nog een punt pakken is onze eigen verdienste vanwege de enorme inzet”, aldus coach Pieter Elias van SVG.

- RKVSC - OSC'45 3-9 (2-4). 15. Arbib 0-1, 17. Van Gulik 0-2, 26. 1-2, 35. 2-2, 40. Kaddouri 2-3, 43. Maas 2-4, 47. 3-4, 52. Maas 3-5, 59. Arbib 3-6, 69. Van Gulik 3-7, 75. Kaddouri 3-8, 90. Beekwilder 3-9. OSC'45-trainer Jeroen Beekwilder: ,,Dit is de grootste winst van het seizoen, maar ik ben niet tevreden over ons spel.” - Wadenoijen - Jan van Arckel 2-3 (2-1). 7. T. de Looijer 0-1, 8. 1-1, 10. 2-1, 60. Goesten 2-2, 70. De Groot 2-3. Jan van Arckel-trainer Erik Oeben: ,,Voor rust liep het achterin niet goed. Dat hebben we in de rust beter neergezet.” - Hedel - MOSA'14 3-2 (1-1). 25. Koenders 0-1, 36. Van Wijnen 1-1, 65. Junatowski 2-1, 78. Junatowski 3-1, 90. Koenders 3-2. Hedel-trainer Wilco van Houtum: ,,We hebben vandaag verdiend gewonnen, ondanks dat we veel kansen hebben gemist”" ,,Teveel spelers speelden vandaag onder hun niveau waardoor we na een sterke start toch het overwicht verloren”, aldus elftalleider Nick van den Helm. - Heerewaarden

- HRC'14 0-5 (0-2). 11. Van Suijdam 0-1, 44. Murman 0-2, 69. Verwers 0-3, 73. Verwers 0-4, 87. Broeders 0-5. Bijzonderheid: 88. Noah Maas (HRC'14) stopt de strafschop van Christian Broekmeulen (Heerewaarden). Heerewaarden-trainer Marien van Tussenbroek: ,,Op cruciale momenten hebben we kansen gemist.” HRC'14-trainer Harald van Deelen: ,,We hebben gisteravond netjes en verzorgd gespeeld: het was heel goed.”

- DSS'14 - Maaskantse Boys 0-3 (0-1). 44. Van Alem 0-1, 47. Van Crey 0-2, 54. Van Crey (pen.) 0-3. Volgens trainer Maurizio Atzeni was de ruime winst terecht. ,,We hadden al vroeg in de tweede helft het duel beslist en ik ben trots dat mijn ploeg de wedstrijd volwassen heeft uitgespeeld.” DSS'14-trainer Klaas Bieze: ,,We hadden vandaag niets te vertellen, we kwamen fysiek tekort.”

- Ravenstein - Ophemert 3-1 (1-0). 43. Thouzani 1-0, 61. Van Heerewaarden 1-1, 78. Beerens 2-1, 85. Lenting 3-1. Trainer Lars van Kan was opgelucht na afloop. ,,Dit was overduidelijk de slechtste wedstrijd die we onder mijn leiding in anderhalf jaar hebben gespeeld en ik vraag me dan ook af of onze overwinning verdiend is.

- SCZ - SBV 4-2 (3-2). 17. 1-0, 22. 2-0, 28. Hoefnagel 2-1, 36. 3-1, 42. Van Outvorst 3-2, 70. 4-2. Rood: Cruijsen (2x geel, SBV). Speler Jordy van Outvorst vindt dat zijn ploeg te weinig kreeg met deze nederlaag. ,,Een gelijkspel was zeker verdiend geweest maar we zitten in de hoek waar de klappen vallen.”

- SDO '39 - Knegselse Boys afgelast.

- DOSKO '32 - SVSOS 1-0 (1-0). 30. 1-0. Coach Frank van Dongen zag wel wat er mis ging: ,,Wij brachten voor rust gewoon te weinig in balbezit. De wijze waarop de ploeg de opdrachten in de tweede helft nakwam maakt mij erg trots. Helaas resulteerde het niet in de verdiende gelijkmaker.”

- VV Hulsel - Rood Wit '67 6-1 (3-0). 3. Roest 1-0, 7. Rooijmans 2-0, 10. Rooijmans 3-0, 50. Roest 4-0, 70. Rooijmans 5-0, 80. 5-1, 85. Roest 6-1. ,,Er hadden voor ons nog wel meer doelpunten in gezeten, maar met zes mogen we ook niet klagen natuurlijk. Maar volgende week zullen we tegen Casteren wel uit een ander vaatje moeten tappen”, aldus Hulsel-aanvoerder Stein Van Rooij.

- Tuldania - Sterksel 1-1 (1-1). 5. Abrahams 1-0, 41. Van Dommelen 1-1 (e.d.). Coach Kees Mollen vond dat de wedstrijd alle kanten had uitgekund: ,,In de 70e minuut leken wij weer op voorsprong te komen maar helaas kopte Rien van de Wouw de bal op de binnenkant van paal waarna die weer het veld insprong.”

ZUID 2

- Helvoirt - Margriet 7-1 (3-1). 7. N. van der Bruggen 1-0, 20. N. van der Bruggen 2-0, 33, Verbiesen 2-1, 43. Pullens 3-1, 50. L. van der Bruggen 4-1, 60. De Laat 6-1, 82. N. van der Bruggen 7-1. ,,Margriet had een offday en daar hebben we optimaal van geprofiteerd”, vond trainer Roland Timmermans van Helvoirt. Margriet-coach Mark Strik: ,,Met name onze tweede helft was van een bedroevend niveau. We hebben een collectieve wanprestatie geleverd en teveel persoonlijke fouten gemaakt.”

- Emplina - EVVC 1-0 (0-0). 60. Youri 1-0. ,,Verdiend gewonnen en keihard gewerkt”, liet Emplina Trainer Erik Meulendijk weten. ,,Hopelijk gaan na deze zege nu eindelijk eens een goede serie neer zetten.” ,,Het was een typische 0-0 wedstrijd met hooguit drie uitgespeelde aan beide kanten”, vond zijn collega Stehan Hesemans van EVVC.

- Erp - BVV 2-2 (1-1). 7. Hadouir 0-1, 40. Den Dekker 1-1, 65. Daamen 2-1 89. Hamria 2-2. ,,Een gestolen punt, want Erp was in de tweede helft de bovenliggende partij”, gaf BVV trainer Hans Lathouwers na afloop ruiterlijk toe. ,,We hadden veel geluk dat Erp grote kansen op 3-1 en 4-1 miste”. Erp-coach André Cornelissen baalde als een stekker van de late gelijkmaker van BVV: ,,Ik denk dat deze wedstrijd tot nu toe de vervelendste is geweest tijdens mijn carièrre bij Erp. We hadden echt moeten winnen en die 2-2 van BVV viel uit het niets.”

- TGG - SSS'18 2-1 (1-0). Van de Boogaard 1-0, 47. Van Zeelslt 2-0, 90 + 3 2-1. ,,Ik ben ontzettend blij met onze eerste overwinning van het seizoen. en vond de zege ook verdiend”, liet TGG trainer Marc van Delft wetem.

- Volharding - WSC 2-2 (1-2) 15.e.d. 0-1, 33. Maamar 0-2, 42. 1-2, 74. 2-2. ,,Als je tegen de nummer drie een punt pakt, zou je blij moeten zijn”, zei assistent-trainer Senad Hadzic van WSC. ,,Maar dat zijn we uiteindelijk niet echt, want we hebben een 0-2 voorsprong niet vast kunnen houden.”

- Heeswijk - Prinses Irene 0-2 (0-0). 66. Van der Heijden 0-1, 88. Bekkers 0-2. ,,Ik vond dit een typische 0-0 wedstrijd. Zowel wij als Prinses Irene hebben nauwelijks uitgespeelde kansen gehad”, oordeelde Heeswijk-coach Marc van de Ven. ,,Na rust schakelden we een tandje bij en konden we Heeswijk verder naar achteren drukken. Ik ben dik tevreden met deze drie punten”, aldus Prinses Irene-coach William van der Steen.

- Rhode - Venhorst 1-0 (1-0). 1. Stewart 1-0 (pen). ,,Van goed voetbal was vanmiddag weinig sprake, zowel bij ons als bij Rhode. Het kwam vooral aan op hard werken en dat hebben we absoluut gedaan. Helaas zat er voor ons geen stuntje in”, constateerde Venhorst-coach Joost Janssen.

- Vianen Vooruit - Boekel Sport afgelast

- Stormvogels'28 - Volkel afgelast - Vitesse'08 - Berghem Sport 1-1 (0-1). 28. Verhagen 0-1, 90+4. Van Putten 1-1. Rood: 69. Eveleens (Berghem Sport), 85. Van de Berg (Berghem Sport, 2x geel). ,,We hadden met 0-3 de rust in moeten gaan. Uiteindelijk is het een heel vervelende middag geworden met eerst twee rode kaarten en daarna nog die tegengoal in de vierde minuut van de extra tijd”, baalde Berghem Sport-coach Dennis Kroes.

- Sparta'25 - Nooit Gedacht 2-0 (0-0). 59. Vievermans 1-0, 82. Swinkels 2-0. Rood: 47. Van der Heijden (Nooit Gedacht), 69. Strik (Nooit Gedacht). ,,De twee rode kaarten hebben voor een groot deel het wedstrijdverloop na rust bepaald. Met tien man hielden we nog aardig stand, maar met negen spelers werd de druk te groot”, aldus Nooit Gedacht-coach Wolf Wannet

- Excellent - DAW 2-2 (1-0). 34. Van Duijnhoven 1-0, 52. M. Megens 1-1 (pen.), 70. Verberk 2-1, 79. M. Megens 2-2. Rood: 51. speler Excellent. DAW-coach Rob van der Ven: ,,We hebben te weinig gebracht, terwijl Excellent voor elke meter knokte.”

- Achilles Reek - OKSV 30. Hidding 0-1, 60. Linders 1-1, 70. Van Deijne 2-1, 72. Oomen 3-1. ,,We kwamen op voorsprong en was er niets aan het handje, aldus OKSV-trainer Peter van Orsouw. ,,Maar in de tweede helft verloren we de grip op de wedstrijd.”

- Herpinia - SIOL 4-1 (2-1). 35. Staasen 1-0, 36. Ilic 1-1, 45. Staasen 2-1, 77. Staasen 3-1, 90. Van Aalst 4-1. ,,De eerste helft was SIOL de betere ploeg. Tegen de verhouding in kwamen wij toen op voorsprong”, aldus Herpinia-clubman Bennie Kuijpers.

- Ulysses - SDDL 2-1 70. Van Lith 2-1, 90. Bens 1-1, 90 + 3. Brouwer 2-1. ,,We hebben na negen wedstrijden 18 punten. We zijn goed op weg”, aldus Ulysses-trainer Sander Janssen.

- Vorstenbossche Boys - SCMH 2-0 (1-0). 10. Van Heeswijk 1-0, 48. Van Heeswijk 2-0. ,,We waren de bovenliggende partij in de eerste helft, maar na rust waren we helemaal weg”, sprak leider Patrick van der Burgt van SCMH. ,,SCMH had het initiatief in de eerste helft. Vooral via spelhervattingen waren zij gevaarlijk”, vond trainer Ruud Fleskens van Vorstenbossche Boys.

- VOW - NLC'03 1-1 (1-0). 8. Van Stiphout 1-0, 70. Bijl 1-1. ,,Het eerste uur gaven wij niet thuis. We speelden erg matig”, aldus NLC'03-trainer René van der Putten. ,,We hebben veel kansen gehad. We lieten NLC'03 in de wedstrijd”, aldus VOW-trainer Jordy van Boxtel.

- WEC - Avesteyn 2-1 (0-1). 31. Heerkens 0-1, 56. Smits 1-1 (pen.), 75. Van de Ven 2-1. ,,We hadden minimaal een punt moeten pakken en eigenlijk moeten winnen”, aldus Avesteyn-trainer Hugo van de Sande. WEC-trainer Bas van de Veerdonk: ,,Voor rust miste ik de strijd en de beleving van de jongens. Dat lieten ze in de tweede helft wel zien.”

- FC Schadewijk - Maliskamp 4-0 (2-0). 25. Ettahouri 1-0, 38. Hoeks 2-0, 60. el Ghezaoui 3-0, 75. Ettahouri 4-0. Rood: 75. Jordy Konings (2x geel, Maliskamp). ,,Maliskamp is de best voetballende ploeg die we tot nu toe hebben tegen gehad. Zij zouden ook bovenin mee moeten doen”, aldus FC Schadewijk-trainer Dicky van den Akker. Maliskamp-trainer Koos Meesters: ,,We hebben vandaag goed gespeeld, maar de kansen niet afgemaakt.”

- Festilent - Cito 4-1 (0-0) 56. Schonenberg 1-0, 70. Cuppen 2-0, 80. Van der Coer 3-0, 85. Alici 3-1, 89. Cuppen 4-1. Rood: 85. Korkmaz (Cito, 2x geel). ,,Dit is de eerste wedstrijd die wij terecht verloren hebben”, aldus Cito-leider Giel van der Leest. ,,We winnen met 4-1, dan denk ik dat het een terechte overwinning is”, aldus Festilent-trainer Michel Kuijpers.

- FC Uden - FC De Rakt 4-2 (2-2). 12. Poels 0-1, 22. Cleveringa (e.d). 0-2, 37. Vermeij 1-2, 42. Mehmet Gurbuz 2-2, 75. Tarhan 3-2, 87. Mehmet Gurbuz 4-2. ,,De eerste helft was voor FC De Rakt, de tweede helft voor ons”, aldus FC Uden-trainer Eugène Marijnissen. ,,We staan weer met lege handen. Dat is erg zuur”, aldus elftalleider Joop van Lanen van FC De Rakt.

- Nulandia - RKKSV 2-1 (0-0). 71. Vorstenbosch 0-1, 72. Van de Ven 1-1, 79. Van Lokven 2-1. Nulandia-trainer Koen Wissing: ,,We hebben vandaag gewonnen op basis van onze persoonlijke kwaliteiten.” RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort: ,,De gelijkmaker viel te snel, anders hadden we hier zeker niet verloren.”

- Milheezer Boys - Ollandia afgelast.

-Boerdonk - HVV Helmond 2-3 (2-2). 15. Van der Velden 1-0, 21. 1-1, 26, 1-2, 30. R. van Alphen (pen.) 2-2, 71. 2-3. Rood: 30. Speler HVV Helmond. Bijz. : wedstrijd werd in de 30e minuut een kwartier gestaakt vanwege onheus bejegenen van de scheidsrechter door een speler van HVV Helmond. Trainer Johan Strouken baalde na afloop. ,,We speelden heel aardig maar nadat HVV Helmond met tien man kwam te staan, raakten wij de kluts kwijt en kwamen we niet meer in ons spel.”

- De Willy's - VCO 3-0 (2-0). 5. 1-0, 44. 2-0, 81. 3-0. Trainer Ties van der Zwaan was teleurgesteld. ,,Een zeer onnodige nederlaag want we hadden het betere van het spel maar kregen heel knullig de doelpunten tegen.”

- Odiliapeel - Gassel 1-4 (0-1). 44. 0-1, 48. 0-2, 60. 0-3, 74. Van de Laar 1-3, 78. 1-4. ,,Nu veel spelers met blessures kampen, breekt de smalle selectie ons op”, aldus assistent-trainer Aswin Noijen van Odiliapeel.

- WHV - Ruwaard 9-1 (2-0). 21. T. Lunenburg 1-0, 35. 2-0 (e.d.), 62. Van de Wielen 3-0, 67. T. Lunenburg 4-0, 73. Van de Rakt 5-0, 78. R. Lunenburg 6-0, 80. Wardak 6-1, 82. T. Lunenburg 7-1, 84. R. Lunenburg 8-1, 90. Van de Rakt 9-1.Trainer Leon van Wanrooy was uiteraard erg content. ,,Een zeer sterke tweede helft bracht ons deze ruime overwinning en hier moeten we op voortborduren.” Collega Ger Romeijnders was minder vrolijk. ,,Ons spel is nog niet constant genoeg want we wisselen goede momenten te vaak af met slechte fases waardoor we onnodige doelpunten tegen krijgen.”

VROUWENVOETBAL

- Fortuna'54 -Sc 't Zand 0-0. Sc 't Zand-trainer Jack Hernandez: ,,Dit was onze beste van het seizoen, ondanks dat we niet wonnen.”

- Prinses Irene - Trekvogels 0-4 (0-1). 6. Poelen 0-1, 56. Poelen (pen.) 0-2, 63. De Kort 0-3, 82. Stoop 0-4. Prinses Irene-trainster Edith Martens: ,,In de eerste helft hadden we het af moeten maken. We verzuimen te scoren, waardoor het een moeilijke wedstrijd werd.”

- HRC'14 - DSE 0-3 (0-3). 1. 0-1, 3. 0-2, 33. 0-3. HRC'14-trainer Dingo Timisela: ,,Waarschijnlijk hadden mijn meiden te veel ontzag voor DSE. Na rust hebben we ze weggespeeld, maar niet gescoord.”