Alleen een heel, heel groot wonder kan GRC 14 nog redden

GRC 14 was op de goede weg. Maar na rust ging het mis. Met twee goals wist Almkerk de voor rust opgelopen achterstand teniet te doen. Almkerk verzuimde vervolgens zelfs om de volle winst te pakken. ,,De teleurstelling is groot. We hadden dit moeten winnen. Onnodig twee punten verspeeld”, sprak GRC 14-trainer Piet de Kruif. Bij Almkerk was het een en al hosanna. ,,In maart waren we dood en begraven. We hebben het in de tweede helft afgedwongen”, aldus een blije Almkerk-trainer Ad van Seeters.