Almkerk bleef ondanks rood voetballen, invaller Nivo Sparta na kwartier weer van het veld

Montfoort SV’19 - Almkerk 1-3 (0-2). 15. Steven Molenschot 0-1, 25. Jenner Koek 0-2, 70. Jonathan van Eerd 0-3, 71. Denny van Loen 1-3 (pen.) Rood: 30. Remy Roodenburg (Almkerk 2x geel).

,,Vooral het eerste half uur speelden we uitstekend. Na de rode kaart van Remy bleven we voetballen. Het is een collectieve overwinning. We hebben met een groot hart gespeeld. Chapeau aan de jongens”, aldus Almkerk-trainer Ad van Seeters.

De goal van Jonathan van Eerd was er eentje uit het boekje. Een counter die magnifiek werd uitgespeeld.

GRC 14 - Woudenberg 2-0 (0-0). 65. Michel van den Oever 1-0, 70. Wilco van Rossem 2-0.

GRC 14 kent een prachtige start. Zes uit twee. ,,We zijn er superblij mee. Maar we moeten niet naast onze schoenen gaan lopen”, suste GRC 14-trainer Piet de Kruif de euforie. Zijn ploeg zag een tegenstander die weinig initiatief toonde. ,,Dat was het verschil met vorige week. Maar we hebben ons niet van de wijs laten brengen”, vervolgde De Kruif.

Zuidvogels - Nivo Sparta 0-2 (0-0). 88. Dennis van Meurs, 90+3 Frenkie Schaap 0-2.

,,Je kunt ze maar alvast hebben”, glunderde Nivo Sparta-trainer Niels Blom over de zes uit twee. De tweede zege tegen een sterke tegenstander. ,,We hebben met veel energie gespeeld en hadden vanaf het begin het geloof in een resultaat. Als we een puntje hadden gepakt waren we ook al tevreden geweest. Kansen krijg je altijd en die kwamen er dus kort voor tijd.” De goals van Van Meurs en Schaap kwamen allebei tot stand na een assist van Thomas van der Horst.

Voor Ties van der Aa verliep zijn invalbeurt verkeerd af. Na een kwartier stapte een tegenstander op zijn hand en dat was pijnlijk. ,,We zijn bang dat hij zijn hand heeft gebroken”, aldus Blom.

WNC - Roda ’46 2-0 (1-0). 6. Gideon Emanuels 1-0, 64. Nehemia Sanaky 2-0.



WNC pakte ook in de tweede competitiewedstrijd de drie punten. WNC lijkt een ploeg te zijn waar dit seizoen terdege rekening mee moet worden gehouden. ,,Een terechte zege. We schiepen onszelf veel kansen. Pas in de laatste tien minuten ging Roda wat drukken”, aldus WNC-trainer Cor Prein.

Een smet op de tweede competitiezege was de blessure die spits Mirel Ibrahimovic (vorige week nog goed voor twee goals) na twintig minuten spelen opliep. Prein: ,,Dat is een grote aderlating. Afwachten of het een ernstige blessure is.”