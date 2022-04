Almkerk buigt in extra tijd bij koploper

Zuidvogels - Almkerk. 1-0 (0-0). 90+5 Ricardo Tat 1-0 (strafschop).

Het leven kan soms hard zijn. Ook tijdens voetbalwedstrijden. Almkerk was dichtbij een mooie verrassing en leek bij de koploper een puntje te gaan pakken. Een ongelukkige handsbal van Dylan den Exter in de extra tijd gooide roet in het eten. De strafschop die volgde werd benut en stond Almkerk alsnog met lege handen. ,,Heel, heel zuur. We hebben ook geen greintje geluk. Ik vind dat we een puntje verdienden. De jongens hebben opnieuw met een groot hart gespeeld”, aldus Almkerk-trainer Ad van Seeters. Ondanks het verlies lijkt Almkerk bezig zich op te richten. De inhaalwedstrijd tegen en in Sliedrecht afgelopen dinsdagavond was daar al het bewijs van en het optreden bij de koploper onderstreepte dat ook. ,,We gaan vol overtuiging voor behoud eersteklasserschap. Vandaag enorm ervoor geknokt. Alleen jammer dat het niet uit betaalde.”

Nivo Sparta - FC De Bilt 3-0 (1-0). 20. Frenk Schaap 1-0, 60. Bart Goesten 2-0, 77. Frenk Schaap 3-0.

Bij Nivo Sparta verkeren ze in hoger sferen. Dat is niet verwonderlijk want het gaat bij de Zaltbommelnaren als een speer. De zevende zege al weer. Dat het ‘maar 3-0’ werd mochten de mannen van trainer Niels Blom zich wel aanrekenen. ,,7- of 8-0 had ook gemogen gezien de kansen uit mooie aanvallen”, aldus Blom. Die ook blij is met de stapjes die de jonge mannen in zijn ploeg maken. ,,Die trekken zich op aan de ervaren mensen en door het succes zie je ze groeien. We schuren nu mooi tegen de vierde plaats aan maar onze grootste doelstelling is nog steeds erin blijven”, zwakte Blom de euforie die zich vooral na afloop in de kleedkamer ontpopte wat af.

GRC 14 - FC Breukelen 0-0 (0-0).

GRC 14 had graag afstand genomen van FC Breukelen. De driepunter bleef echter uit. ,,Eigenlijk hebben we alles goed gedaan maar belonen we ons weer eens niet”, stelde GRC 14-trainer Piet de Kruif. Hij zag zijn team wel veel kansen missen. ,,Maar ja, dat doen ze niet express”, verzuchtte De Kruif. Met name Michael van de Oever, Wilco van Rossem en Koen van Baardwijk mochten zich achter de oren krabben. ,,We hadden met 3- of 4-0 moeten winnen”, beredeneerde De Kruif.

Woudenberg - WNC 1-1 (0-0). 56. Ayoub Allaoui 0-1, 82. Joey Kooi 1-1.

De 1-1 uit bij het voorlaatst staande Woudenberg was een teleurstelling voor WNC. Vooral ook omdat de Waardenburgers heer en meester waren. ,,En we hebben wel zeven kansen gemist”, sprak WNC-trainer Cor Prein. Na rust leek WNC de buit binnen te halen maar uit een vrije trap waarover wel wat discussie was kwam de thuisclub alsnog langszij (1-1). ,,Even daarvoor misten we zelf nog twee honderd procent kansen”, vervolgde Prein.