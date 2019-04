Almkerk en WNC nemen afstand van degradatieplaatsen

Almkerk - Montfoort 3-0 (2-0). 13. Erwin Verbruggen 1-0, 41. Erwin Verbruggen 2-0 (pen.), 64. Steven Molenschot 3-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Een goed resultaat. Ik zeg nog niet dat we veilig zijn, want daar houd ik niet van in dit stadium. Al moet het gek lopen willen we de veilige haven niet halen”, stelde Almkerk-trainer Robert Roest.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Roest: ,,Jurre van Laarhoven werd licht gehaakt waardoor we een strafschop kregen en bij het derde doelpunt was er discussie of de bal vooraf niet over de achterlijn was geweest. Deze keer hadden we wat geluk.”

LRC Leerdam - WNC 0-5 (0-1). 39. Willem-Paul van der Heijden 0-1, 61. Joel Sanaky 0-2, 64. Aimen Seqqal 0-3, 65. Kevin Groffen 0-4, 81. Luuk Uitman 0-5.

Moment van de wedstrijd: ,,Na de 0-2 was het gelopen en waren we heer en meester. De 0-5 is nog niet eens geflatteerd”, vond WNC-trainer Cor Prein.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Prein: ,,Ik denk dat we nog een overwinning nodig hebben om helemaal veilig te zijn.”

Sportlust ’46 - GRC 14 3-0 (1-0). 41. Rick Wils 1-0, 49. Nick Verhagen 2-0, 90. Patrick Lopes Martini Da Velga 3-0.

Moment van de wedstrijd: ,,We begonnen niet onaardig. Rond de veertigste minuut kregen we zelfs vijf corners achter elkaar. Ze haalden een bal van de lijn en vervolgens valt de goal aan de andere kant”, aldus GRC 14-trainer Piet de Kruif.