Almkerk hard op weg naar lijfsbehoud

Almkerk - FC Breukelen 3-1 (3-1). 15. Steven Molenschot 1-0, 22. Georgio Molenbeek 1-1 (strafschop), 25. Dylan den Exter 2-1, 28. Quinton Eugenia 3-1.

Almkerk deed goede zaken en klimt door de winst naar de tiende stek. Almkerk was ook de betere ploeg al moest het halverwege de eerste helft de bezoekers wel langszij dulden. Maar nog voor rust liep de ploeg van trainer Ad van Seeters uit naar 3-1. Na rust vonden Toon van Drunen en Remco den Besten nog de lat en ook FC Breukelen testte het aluminium. Van Seeters had genoten van zijn ploeg. ,,We speelden vandaag zo fris, zo frivool en scherp. Ik heb echt in de eerste helft zitten genieten. We creëerden ook veel kansen”, aldus Van Seeters.

Sliedrecht - WNC 2-1 (1-0). 28. Bas van Stokkum 1-0, 60. Niels Nieuwesteeg 2-0, 82. Mirel Ibrahimovic 2-1 (strafschop).

Sliedrecht en WNC zijn aan het stuivertje wisselen om de derde plaats. ,,De eerste helft ging op en neer. Alleen waren wij wat slordig aan de bal en niet scherp genoeg. Na rust startte we prima maar werd het heel ongelukkig 2-0. Vervolgens kregen wij goede kansen via Luuk Uitman, Gideon Emanuels en Eyoub Allaoui. Uit een strafschop werd het 2-1 en daarna kregen we weer mooie kansen. Zelfs in de laatste seconde via Melvin van Gestel. Een prima pot ondanks het verlies”, pakte WNC-trainer Cor Prein samen.

Zuidvogels - GRC 14 3-1 (2-0). 3. Mohamed Ayoubi 1-0, 5. Jorni Camps 2-0, 60. Hidde van Erkel 3-0, 65. Mitchel Bastianen 3-1.

GRC 14 was vol goede moed afgereisd naar de nummer twee. ,,We hadden er vertrouwen in”, sprak GRC 14-trainer Piet de Kruif. Maar na vijf minuten kreeg het grote deuk. Bij de 1-0 liet keeper Nicky Janssen de bal los en de 2-0 was een schot vanaf wel twintig meter. ,,Dan weet je ook gelijk waar je staat. Gelukkig ging het na rust beter en vond het gelijkopgaand”, vervolgde De Kruif. GRC ging op zoek naar de 2-1. Die kwam er niet. Uit een corner werd het zelfs 3-0. Uiteindelijk wist invaller Mitchel Bastianen nog voor de 3-1 te zorgen. ,,We hebben er allemaal weer keihard voor gewerkt. Woudenberg en Almkerk zijn ons nu voorbij maar we houden het in eigen hand want we spelen nog tegen SVL, Woudenberg en Almkerk”, houdt De Kruif de moed er in.

Roda ’46 - Nivo Sparta 4-4 (3-1). 12. 1-0, 18 2-0, 32. Dennis van Meurs 2-1, 35. 3-1, 60. Martijn de Wildt 3-2, 78. Thomas van de Horst 3-3, 85, Daan Schreuders 3-4, 88. 4-4.

Nivo Sparta had voor rust moeite met het ‘lopende middenveld’ van de thuisclub. ,,Na rust wat wissels toegepast en toen ging het stukken beter”, aldus Nivo Sparta-trainer Niels Blom die aanvoerder Frenk Schaap vanwege een blessure miste. ,,Maar als je met 3-1 achter komt mag je toch blij zijn dat het uiteindelijk 4-4 wordt en een puntje pakt.”