Almkerk komt er steeds beter in en verslaat ‘concurrent’ Woudenberg

Almkerk - Woudenberg 2-0 (1-0). 39. Dylan den Exter 1-0, 67. Jelle Stalenhoef 2-0 (strafschop).

Almkerk behaalde een belangrijke driepunter. Het raakte door de zege niet verder achterop en liep in op de concurrentie. ,,Een terechte zege”, aldus Almkerk-aanvoerder en sterkhouder Jelle Stalenhoef. Hij nam ook de verantwoording toen de thuisclub een strafschop kreeg. ,,We zijn op de goede weg”, keek trainer Ad van Seeters terug. ,,We hebben weer aangetoond een echt collectief te zijn. We zijn daardoor ook geen ploeg die half dood is. Dit geeft hoop dat het goed komt en we dus eersteklasser blijven.”

WNC - GRC 14 4-0 (2-0). 39. Roman Rahmani 1-0, 44. Eyoub Allaoui2-0, 46. Jesse Dibbets 3-0, 87. Joël Sanaky 4-0.

WNC pakte moeiteloos drie punten op de streekgenoot. ,,En de 4-0 is nog zwak uitgedrukt”, vond WNC-trainer Cor Prein kijkend naar de tweede helft. Hij ziet zijn ploeg nu op de derde plaats. ,,De andere uitslagen waren vandaag voor ons gunstig. En die derde plaats geeft zo goed als zeker nacompetitie.”

Voor GRC 14 betekende het verlies dat het nog nadrukkelijker naar onderen moet kijken. Trainer Piet de Kruif zag keeper Nicky Janssen kort voor rust twee keer onder een bal door gaan en dat betekende een domper. ,,Maar hij heeft in andere wedstrijden ook veel goals voor ons voorkomen al maakt het wel chagrijnig. Na rust wilden we op zoek naar de 2-1 maar dan valt gelijk de 3-0 en dan is het over en uit. Toen hadden we verder niets meer in te brengen.”

Sliedrecht - Nivo Sparta 1-1 (0-1). 43. Frenk Schaap 0-1, 89. Rob van de Wetering 1-1.

Vooraf had Nivo Sparta, dat aan een mooie serie bezig is, voor een puntje getekend. ,,Maar”, stelde Nivo Sparta-trainer Niels Blom na afloop, ,,als we een keer van een topploeg hadden kunnen winnen was het vandaag.” Pas kort voor tijd moest Nivo Sparta de thuisclub langszij dulden. In de periode ervoor raakte Nivo twee keer de lat en kwam het ook twee keer alleen voor de doelman. ,,Dus dan begrijp je de teleurstelling zo direct na de wedstrijd”, vervolgde Blom.