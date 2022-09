Almkerk net voor de gong op gelijke hoogte

Almkerk moest in Doetinchem het ambitieuze DZC’68 bestrijden. Het begin was desastreus. Al in de eerste minuut opende de thuisclub de score (1-0) en leek het een moeilijk middagje te worden voor het team van de nieuwe trainer Vincent de Klerk. Maar dat viel hard mee. ,,We probeerden snel onder de druk uit te komen en vervolgens werd het een redelijk gelijkopgaande wedstrijd. In de tweede helft hebben we met veel lef gespeeld. We kregen geweldige kansen en nog een keer raakten we de paal”, keek De Klerk terug. Op de valreep wist Almkerk op gelijke hoogte te komen. In de extra tijd plaatste Corné van Roosmalen een steekbal op Jonathan van Eerd. De spits zag zijn inzet gekeerd door de keeper die echter de bal losliet. Areano van Seters was er als de kippen bij om in te schieten, maar werd neergehaald. Gevolg een strafschop. Aanvoerder Jelle Stalenhoef had zenuwen als staal en schoot binnen: 1-1. ,,De kansen opgeteld hadden we misschien meer verdiend. Maar het voelt toch als een voerwinning”, aldus De Klerk.