Almkerk sleept punt uit het vuur, WNC wordt weggeblazen op eigen veld

Nieuw Lekkerland - Almkerk 2-2 (2-1). 15. Lennert de Vries 1-0, 30. Lennert de Vries 2-0, 44. Bart Dirven 2-1, 90+3. Niels Nieuwesteeg 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Dat was de 2-1 net voor rust. Een lekker momentje. Het is een groot verschil of je met 2-1 gaat rusten of met 2-0”, aldus Almkerk-trainer Robert Roest.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het was na rust onzuiver en ongeduldig van onze kant. Het had met meer overleg gemoeten, maar we zijn doorgegaan en in de extra tijd komen we langszij. Heel goed voor het moraal”, stelde Roest.

GRC 14 - Oranje Wit 6-3 (3-2). 23. Robert Versteeg 0-1, 24. Ousmane Traoré 1-1, 30. Robert Versteeg 2-1 (e.d.), 43. Anthony Fortes Furtado 2-2, 45. Ousmane Traoré 3-2, 55. Dennis van Es 4-2, 60. Dennis van Es 5-2, 64. 5-3, 78. Ousmane Traoré 6-3.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben heel goed gespeeld. Veel kansen gecreëerd. Ik ben super tevreden”, vertelde GRC 14-trainer Piet de Kruif na afloop.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij GRC 14 debuteerde Tjeerd Bron die tijdens de winterstop werd toegevoegd aan de selectie. Bron, die via Nivo Sparta bij OJC Rosmalen belandde en vorig jaar de overstap maakte naar University of Science Oklahoma (USA) waar hij tevens ging studeren, begon gelijk in de basis. ,,Hij speelde daar in de USA twee keer in de week een wedstrijd en trainde daar wekelijks ook nog vier keer. Een zeer welkome en gretige versterking voor onze verdediging”, aldus De Kruif.

WNC - Sportlust ’46 0-5 (0-2). 28. 0-1, 35. 0-2, 56. 0-3, 75 0-4, 87. 0-5.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben verloren van de beste tegenstander tot nu. De kampioenskandidaat nummer één”, aldus WNC-trainer Cor Prein.