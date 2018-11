Almkerk staat met lege handen, GRC laat zich in slotminuten verrassen

Almkerk - LRC Leerdam 1-2 (1-1). 14. Erwin Verbruggen 1-0, 40. Rogier Gerritsen 1-1, 85. Bart Dirven 1-2 (e.d.).

Moment van de wedstrijd: Bart Dirven kopt vijf minuten voor tijd in eigen doel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In de tweede helft konden we niets afdwingen en dat kon LRC wel waardoor we feitelijk met lege handen staan”, aldus Almkerk-trainer Robert Roest.

VVGZ - WNC 1-1 (1-0). 39. Koen Kuipers 1-0, 58. Willem Paul van der Heijden 1-1. Rode kaart: Luuk Uitman (WNC, twee keer geel).

Moment van de wedstrijd: Prein: ,,We hebben de hele wedstrijd gedomineerd. Voor rust hadden we afstand moeten nemen. We kregen toen twee goede kansen via Willem Paul van der Heijden en Enzo Geene.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De wedstrijd werd nog twee minuten stilgelegd, omdat de scheidsrechter vond dat WNC-trainer Cor Prein de dug-out uit moest. ,,Hij wilde me wegsturen. Ik zei toen dat hij me dan maar rood moest geven. Toen staakte hij even. Ik ben vervolgens zelf maar achter de afrastering gegaan”, vertelde Prein.

Sliedrecht - GRC 14 1-0 (0-0). 86. Marciano Simons 1-0.

Moment van de wedstrijd: GRC 14 dacht een puntje te gaan halen bij de koploper, maar drie minuten voor tijd vond Sliedrecht toch nog een gaatje.