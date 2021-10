Almkerk verliest de vijfde wedstrijd van het seizoen

Almkerk - LRC Leerdam 0-2 (0-0). 75. Bart Barendregt 0-1, 90. Furkan Cetin 0-2.

In het zespuntenduel bleef Almkerk met lege handen. ,,We hadden voor rust veel last van de wind. Eerst kreeg LRC een goede kans om de score te openen en even later had Quinton Eugenia ons op voorsprong kunnen zetten”, vertelde Almkerk-trainer Ad van Seeters. Hij zag zijn ploeg ook na rust de evenknie zijn van de Leerdammers maar in de score ging het een kwartier voor tijd de verkeerde kant op. ,,We grepen niet goed in waardoor LRC op 0-1 kwam. We hebben vervolgens ons stinkende best gedaan maar ja als je onderaan staat ontbreekt het geluk”, vervolgde Van Seeters.

FC De Bilt - Nivo Sparta 3-1 (1-1). 6. Ian Brands 0-1, 34. Sander van den Berg 1-1, 48. Lennart van Dijk 2-1, 54. Sam Eerdmans 3-1 (strafschop).

Nivo Sparta-trainer Niels Blom was teleurgesteld in de leiding. Na een half uur raakte Dennis van Meurs na een charge flink geblesseerd. ,,Dat had met rood bestraft moeten worden. Maar helaas gebeurde dat niet. En wij hadden later een strafschop moeten krijgen. Die situaties waren wel bepalend voor deze wedstrijd”, sprak de Nivo-trainer. Zijn ploeg kreeg wel mogelijkheden om de achterstand teniet te doen. Blom: ,,We hadden eigenlijk moeten winnen. Dinsdag thuis tegen GRC 14 maar proberen drie punten te pakken.” Het inhaalduel met GRC 14 begint dinsdag in Zaltbommel om 19.30 uur.

WNC - SVL 3-2 (2-0). 6. Matthijs van Gessel -10, 34. Mirel Ibrahimovic 2-0, 68. Gideon Emanuels 3-1, 71. Jorrit Fiegen 3-1, 90+1 Bart Aalbertsen 3-2.

Met een 3-0 voorsprong was de buit al snel binnen. Dat het nog 3-2 werd was niet tekenend voor het krachtsverschil. ,,We hadden wel met 7-0 moeten winnen. Sterker: het had voor rust al 7-0 kunnen staan. We zijn weet ik hoeveel keer alleen voor de keeper geweest”, aldus WNC-trainer Cor Prein. Dat er zoveel kansen worden gemist, geeft Prein nog wat huiswerk. ,,Het is moeilijk te zeggen waarom die kansen worden gemist. Ik denk dat het maken heeft dat we nog niet helemaal fit zijn en daardoor nog minder scherp zijn. We zitten pas in wedstrijd nummer zes dus dat zou het kunnen zijn.”

GRC 14 - Zuidvogels 1-3 (1-1). 10. Koen van Baardwijk 1-0, 15. Wilco van Rossem 1-1 (e.d.), 70. Martin Campell 1-2, 87. Youri van Kommer 1-3. Rood: 42. Luc van Hemert (GRC 14).

Tot de 70e minuut kon GRC 14 het goed bijbenen. Ondanks dat het na 44 minuten met tien man kwam te staan. ,,Na rust hebben we er een schepje bovenop gegooid en tot de 1-2 hebben we het uitstekend gedaan. Hard gewerkt. Maar we moeten reëel zijn met tien man tegen een topper valt natuurlijk niet mee”, keek GRC 14-trainer Piet de Kruif terug op het duel.