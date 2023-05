Als Sparta’30 promoveert, dan laat assistent William van de Wal alle spelersnamen op zijn rug tatoeëren

WSJ dankzij titel voor het eerst in historie naar derde klasse: ‘Het was gewoon een geweldig seizoen’

Door met 0-3 te winnen van Audacia mag WSJ de titel in de vierde klasse D gaan vieren. Dat betekent dat de club voor het eerst in zijn 92-jarig bestaan in de derde klasse mag gaan spelen. Na een aantal minder succesvolle jaren heeft trainer Rob van der Kaaij bij WSJ een sterk team gesmeed en mag daar nu de vruchten van plukken.