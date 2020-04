Altena maalt niet om opnieuw mislopen promotie: ‘Zou titel meteen inleveren om mensen in leven te houden’

RWB kan mislopen promotie moeilijk verkroppen: ‘We hadden nog niet verloren dit seizoen’

10:01 RWB is een van de ploegen die zwaar is benadeeld door de keuze van de KNVB om het seizoen te bevriezen. Koplopers promoveren niet, maar blijven in dezelfde klasse. Voor ploegen als RWB, dat nog niet had verloren, wordt geen uitzondering gemaakt. ‘Het is klote, het seizoen gaat als een nachtkaars uit’.