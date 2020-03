Altena mag bijna dromen van promotie

VVGZ heeft een goed voetballende ploeg. Maar als het scoren aankomt, lieten de gasten het wedstrijden lang afweten. Bij Woudrichem werd daarmee gebroken, maar de thuisclub had daar geen hinder van. En weer was Tim Saaman belangrijk, en alweer een treffer uit een vrije trap. Dus trainen op schwalbes zou nog meer treffers op kunnen leveren? Trainer Piet Saaman: “Dat zal ik nooit doen. Als speler had ik zelf een gruwelijke hekel aan dat toneelstuk.”

Sleeuwijk – Roda Boys/Bommelerwaard 3-6 (1-4) 15. Petar Micic 1-0, 17. Sven van Driel 1-1, 30. Martijn de Wildt 1-2, 44. Said Anouar 1-3, 45. Sven van Driel 1-4, 47. Sven van Driel 1-5, 56. Pasqualle Verwoerdt 2-5, 63. Said Anouar 2-6, 69. Jeffrey Molhoek 3-6.

Sleeuwijk begon goed, maar binnen een halfuur had de ploeg uit Aalst met een uitblinkende zeventienjarige Sven van Driel de wedstrijd volledig gekanteld. Twee tikken vlak voor rust, eentje er nog bij: het leek erop dat Sleeuwijk zelfs zou worden geconfronteerd met dubbele cijfers. “Als je je balbezit niet houdt en je pakt je duels niet, dan word je afgeslacht. Dat is in de eerste helft gebeurd”, zegt trainer Pieter Tuns. “In de rust heb ik ze op het hart gedrukt in te zakken, want ik wilde niet met een monsterscore worden opgezadeld.”