Altena pakt derde periodetitel en verovert koppositie dankzij zege op achtervolger EBOH

zaterdag 2FVoor het derde seizoen op rij heeft Altena een periodetitel gepakt. De Nieuwendijkers, die in de zomer van 2018 via de nacompetitie naar de tweede klasse promoveerde, mogen zich opnieuw opmaken voor het toetje. Woudrichem, winnaar van de eerste periodetitel, zakt verder weg op de ranglijst na de nederlaag bij laagvlieger Arkel.

EBOH - Altena 0-2 (0-1) 8. Johnny Schouten 0-1, 80. Nick Linnenbank 0-2.

Het is pas over een week carnaval, maar in de kantine van Altena liepen de Nieuwendijkers alvast de polonaise. Door de zege was Altena niet alleen winnaar van de periode, ook namen de mannen van trainer Johan van der Werff de koppositie over.

Het was een enerverend duel, waarin Johnny Schouten een verdedigingsfout afstrafte. Kansen waren er over en weer. Altena-doelman Rob de Groot had de hulp van het aluminium nodig om de nul te houden. Nick Linnenbank gooide de wedstrijd in het slot.

Arkel - Woudrichem 3-1 (1-1) 33. Corné van Horik 1-0, 40. Dillis de Vries 1-1, 60. Dylan Verschoor 2-1, 90+3 Remie Schuurman 3-1.

Bij tegenstander Arkel zat trainer Leon Elands op de bank. Seizoenenlang boekte hij met Woudrichem de nodige successen, ditmaal echter als trainer van de tegenpartij. “Na rust hadden we een optisch overwicht op een slecht veld waar de wind dwars overheen waaide”, zag Woudrichem-trainer Piet Saaman. “Daardoor lag er bij ons wat meer ruimte in de achterhoede. Arkel profiteerde daar uitstekend van.”

Tricht - Sleeuwijk 3-3 (1-0) 45. Gertjan van Haarlem 1-0, 59. Danilo Kors 1-1, 73. Jeffrey Molhoek 1-2, 80. Michiel Marinissen 1-3, 89. Arjan Hakkert 2-3, 90+7. Tim van Dijk 3-3. Rood: 42. Robin van de Windt (Sleeuwijk/2x geel).

Vlak voor rust kreeg Robin van de Windt zijn tweede gele kaart, een paar minuten later keek Sleeuwijk tegen een achterstand aan. “Ik had God op mijn blote knieën bedankt als we nog een puntje zouden pakken, want we waren helemaal de weg kwijt”, vertelde Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns. Het tiental uit Sleeuwijk, met invallers Frans van den Steenhoven en Jeffrey Molhoek, begon na rust te draaien en vertaalde dat in doelpunten: 1-3. De punten leken in de knip, maar diep in de extra tijd moest Sleeuwijk er toch nog twee afgeven. “Dit was heel zuur, ook al omdat die scheidsrechter er maar geen einde aan wilde breien”, sprak Tuns die uiteindelijk niet meer door de knieën hoefde.

Roda Boys/Bommelerwaard - Heukelum 3-0 (2-0) 17. Martijn de Wildt (pen.) 1-0, 36. Martijn de Wildt 2-0, 71. Armand Selmani 3-0.

Voetballend kon Roda Boys/Bommelerwaard, dat aan een sterke serie bezig is, het tegen Heukelum nog wel een stukje beter, vond doelpuntenmaker Martijn de Wildt. “Dat is van later belang, het was lekker dat we alweer die punten pakten. Daardoor ontsnapten we aan de gevarenzone en kwam er meer rust in de ploeg.”

VVGZ - Wilhelmina’26 0-1 (0-0) 89. Samuel Hartgers 0-1. Rood: 40. VVGZ. Bijz.: 40. Kevin van Esch (Wilhelmina’26) mist strafschop.

Vlak voor rust kreeg een speler van VVGZ een rode kaart. Wilhelmina'26-speler Kevin van Esch pakte het cadeautje echter niet uit en miste vanaf de strafschopstip. Na rust duurde het lang eerdat Wilhelmina’26 van de numerieke meerderheid zou profiteren. “Onze eigen schuld”, vond Wilhelmina'26-trainer Marcel van Helmond. “We speelden te slordig, te gehaast. Met de uitslag kon ik natuurlijk heel goed leven, maar zeker niet met ons vertoonde spel.”