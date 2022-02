Altena voorkomt op laatste moment achtste remise op rij

In extremis bezorgde Johnny Schouten de gasten alsnog de zege. ,,Verdiend”, vond Tim Saaman, spelbepaler van Woudrichem, ,,want wij speelden een bar slechte wedstrijd, Altena was iets beter.” En ook: ,,In de voorbereiding ging het al beroerd. Dit kan zo niet doorgaan, we moeten maar eens de koppen bij elkaar steken.”

Het was een wedstrijd waarin er een opmerkelijke rol was van beide doellieden. Bij de thuisclub stond Stefan Lankhaar tussen de palen, die nagenoeg altijd als stand-in de dug-out zit. Ajan Dekker had zich aan zijn hand geblesseerd door de lat te hard te toucheren. Bij Roda Boys stond Paul van den Elzen voor de eerste keer tussen de palen. Hij had afscheid genomen van de Aalstenaren toen trainer Jan van Grinsven meende dat hij na een blessure nog wat meer rust diende te nemen alvorens hem op te nemen in de selectie. Van de Elzen, die in de eerste de beste training voor het nieuwe seizoen uit de roulatie raakte, pikte dat niet en zegde op. Doelman Jamil Kools raakte echter langdurig geblesseerd, dus waagde Van Grinsven er toch maar een belletje aan. Van den Elzen: ,,Ik ben niet met ruzie weggegaan, ik heb drie mooie jaren gehad in Aalst.” Bij zij debuut hield hij er een clean sheet aan over. ,,Het werd me ook niet lastig gemaakt, de meeste ballen vlogen over of naast.” Lankhaar kwam niet zo ver. In de eerste helft werd hij verrast door een listig hakballetje van Mo Nikbakht, na rust was hij volslagen kansloos na een vlot lopende aanval. Door de zege gaat de Boys aan kop in 2F.